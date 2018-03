‘Ndrangheta Reggio C | arrestato boss per strage di romeni

‘Ndrangheta in Liguria - sei condanne e sei assoluzioni. Il gup di Reggio Calabria riconosce l’associazione mafiosa : La ‘Ndrangheta esiste in Liguria. Bisognerà attendere le motivazioni della sentenza “Alchemia” per capire quanto, secondo il gup di Reggio Calabria, Olga Tarzia, le cosche hanno colonizzato la regione del nord Italia. Intanto, però, leggendo il dispositivo di sentenza l’infiltrazione delle famiglie mafiose calabresi in Liguria è l’aspetto più importante della decisione presa dal Tribunale di Reggio Calabria davanti al quale si è concluso, in ...