Nba | volano i Cavs con 40 punti James

Basket - il recap della notte Nba : volano Houston e Portland - Magazine Pragma : Solamente due i match NBA disputatisi questa notte, ma che match. Come sempre la lega americana di Basket ha regalato spettacolo nonostante le squadre scese in campo siano state solo 4. Andiamo dunque ...

Nba Regular Season 2017/18 : Rockets e Blazers volano - bene Thunder e Sixers - si risollevano Jazz e Spurs! : Terzo weekend semplicemente sensazionale in questa equilibratissima NBA Regular Season 2017/18! Tante le partite dal risultato inatteso e due classifiche molto corte in ottica playoff. Andiamo dunque a vedere quali sono stati i risultati di questi tre giorni a partire dalle 9 partite giocate venerdì in questa NBA Regular Season. I Raptors hanno vinto anche contro i Pacers (99-106 il finale) salendo così ad 11 vittorie consecutive. Non ...

Nba - Boston e Indiana volano in alto. Parker salva San Antonio : Tutto facile per I Celtics, che, nonostante l'assenza di Kyrie Irving , ai box per un ginocchio dolorante, ma con un ottimo Jaylen Brown a fare le veci, tornano a vincere asfaltando i Bulls, mai ...

Nba - i Warriors volano. Vince Belinelli. Westbrook stellare : ROMA - Continua il testa a testa serrato in vetta alla Western Conference tra gli Houston Rockets e i Golden State Warriors che questa notte hanno battuto seppur a fatica , 114-109, gli Atlanta Hawks ...

Nba 2018 : i Rockets volano - Harden ne fa 41. Gli Spurs sbancano Cleveland - non basta LeBron James : Cinque partite nella notte NBA. Vittoria scaccia crisi per i San Antonio Spurs sul campo dei Cleveland Cavaliers. Il successo 110-94, arrivato dopo una striscia di quattro sconfitte in fila, è fondamentale per il percorso degli uomini allenati da coach Gregg Popovich, che hanno resistito a tutti i tentativi di accelerazione dei padroni di casa piazzando dei parziali decisivi nei momenti più giusti: ad esempio sul finale di primo tempo ...

Nba Regular Season 2017/18 : Volano Warriors e Celtics - Sixers e Blazers risalgono in ottica playoff - bene anche Hornets e Lakers! : Dopo lo strabiliante All Star Weekend di Los Angeles conclusosi con un All Star Game spettacolare vinto 148-145 dal Team LeBron sul Team Stephen, è ricominciata alla grande l’NBA Regular Season 2017/18! Le tante partite disputate in questi tre giorni hanno offerto diverse emozioni e noi vedremo e analizzeremo tutti i risultati dei match di questa NBA Regular Season partendo dai 6 giocati venerdì. Gli Warriors ripartono vincendo ...

Nba - Boston crolla ancora : Gallinari ne fa 20 e i Clippers volano : Doc Rivers lo aveva detto: osservare da vicino i Boston Celtics in occasione del ritiro della maglia di Paul Pierce era stata un'esperienza illuminante. Pochi giorni dopo, i suoi L.A. Clippers hanno ...

Nba Regular Season 2017/18 : Warriors e Thunder volano con Curry e Westbrook - bene anche Bucks - Nuggets e Clippers! : L’ultimo weekend di gennaio della NBA Regular Season 2017/18 è stato semplicemente mozzafiato. Ci sono state grandi partite e finali bollenti in un programma di match veramente intenso. Senza ulteriore indugio dunque andiamo a vedere le 4 sfide giocate venerdì in questa NBA Regular Season. Nel big match di giornata gli Warriors grazie alla tripla doppia di Durant (28 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) e ai 50 punti degli Spash Brothers ...

Nba 2017-2018 : Cavaliers in crisi - ko anche a Indiana. Volano Warriors e Rockets - Towns trascina i Wolves : Terza sconfitta consecutiva, settimo passo falso nelle ultime nove partite. Il ruolino di marcia dei Cleveland Cavaliers è il segnale di una crisi che non si arresta neanche nel corso dell’ultima notte NBA. I Cavs escono sconfitti 97-95 dal Bankers Life Fieldhouse ad opera degli Indiana Pacers, abili nel ribaltare un match che nel finale sembrava segnato e nel consolidare la propria posizione in zona playoff. A decidere il match è il ...