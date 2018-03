NBA | Cavaliers | ci pensa super LeBron | 40 punti | tripla doppia e successo contro i 37 di

NBA - un super James non basta ai Cavaliers decimati : Portland fa 11 in fila : Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers 115-103 IL TABELLINO I Blazers vincono l'undicesima gara consecutiva, si confermano terza forza a Ovest , aumentando anche il margine rispetto alle ...

NBA - Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers 127-113 - Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 97-120 : la cronaca - Davanti a un pubblico del Barclays per la maggior parte di fede 76ers, la squadra ospite parte con il piede giusto. Philadelphia mette subito il match in discesa segnando 10 punti ...

NBA - Cavaliers e Spurs tornano al successo - ko i Bucks : Il ritorno alla vittoria dei Cleveland Cavaliers, spinti da un grande Lebron James, è il dato principale del turno Nba giocato nella notte. I Cavs hanno vinto agevolmente contro i Detroit Pistons per ...

NBA 2018 : cadono i Cavaliers di LeBron James - i Rockets vincono anche contro i Celtics : Sette incontri giocati nella notte NBA. Fa rumore la sconfitta di Cleveland 126-117 contro Denver alla Quicken Loans Arena. Non è bastata la tripla doppia di LeBron James (25-10-15) ad evitare la capitolazione ai padroni di casa. Nuggets impostisi grazie ad un eccellente prestazione di squadra in cui il migliore dal punto di vista realizzativo è stato Gary Harris (32-2-4), autore di un 6/10 da 3 punti ed di un 6/6 dai tiri liberi. Seconda ...

NBA 2018 : Rockets - undici vittorie di fila! Raptors ko all’overtime - bene Celtics e Cavaliers : Una notte NBA ricca di emozioni palpitanti con ben 22 squadre su 30 impegnate sul parquet. A dominare la scena sono gli Houston Rockets, giunti all’undicesima sinfonia consecutiva e sempre più padroni a Ovest con il successo contro i Minnesota Timberwolves, sconfitti 120-102 al Toyota Center al termine di una sfida equilibrata fino a metà gara e decisa in seguito dalle giocate di James Harden, autore di 31 punti, e di Chris Paul, sempre ...

NBA 2018 : Lebron James spaziale! Cavaliers ok a Oklahoma. James Harden mata i Wolves - prosegue la marcia vincente dei Raptors : Lebron James è l’uomo copertina della notte NBA. Serve una prestazione sublime del fuoriclasse nativo di Akron per consentire ai Cleveland Cavaliers di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive e lanciare nuovamente il guanto di sfida alle avversarie. I Cavs, infatti, espugnano la Chesapeake Energy Arena, superando 112-120 gli Oklahoma City Thunder e difendendo il terzo posto ad Est in una delle fasi più delicate della ...

NBA - perchè i Cleveland Cavaliers hanno rivoluzionato la squadra sul mercato? : "Una lenta processione verso la morte". Queste sono state le parole utilizzate dal GM dei Cleveland Cavaliers Koby Altman per descrivere questa stagione della sua squadra, e allora diventa ...

Mercato NBA : Isaiah Thomas passa ai Lakers - Clarkson e Nance ai Cavaliers : Lo scossone che in molti aspettavano a Cleveland è arrivato a meno di tre ore dalla chiusura del Mercato NBA. I Cavaliers infatti hanno deciso liberarsi di Isaiah Thomas, scambiato con i Lakers ...

NBA - Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 88-120 - Paul 22 punti e 11 assist : JR Smith prima della partita aveva scherzato: "Non puoi difendere su James Harden, lo lasci tirare e speri che sbagli". Il problema è che la difesa di Cleveland l'ha preso sul serio: i Cavs si sono ...

NBA - guai seri per i Cavaliers : mano rotta per Kevin Love - fuori due mesi : La partita persa con i Pistons non era ancora finita, ma l'annuncio ufficiale da parte della società era già arrivato: frattura alla mano sinistra per Kevin Love, andato a sbattere contro Reggie ...

NBA - i risultati della notte - cadono le grandi : perdono Warriors - Cavaliers e Thunder : Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 125-114 IL TABELLINO I Detroit Pistons festeggiano nel migliore dei modi l'arrivo di Blake Griffin da Los Angeles , ovviamente non ancora a disposizione, , battendo ...

NBA 2018 : i Cavaliers vincono ancora - OKC al settimo successo consecutivo. Bene Houston - San Antonio e Toronto : Poco hanno potuto i Pistons, che si sono arresi 121-104, anche considerando i 20 punti e 11 rimbalzi di Kevin Love, sicuramente importante nell'economia della partita. Rimaniamo ad Est per i Toronto ...

NBA 2018 : i Cavaliers vincono ancora - OKC al settimo successo consecutivo. Bene Houston - San Antonio e Toronto : Sette partite per la domenica Nba: impegnate, come spesso succede in chiusura di settimana, diverse squadre di spicco, dalle quali erano attese anche risposte importanti per la regular season 2017-2018. Come ad esempio i Cleveland Cavaliers, che sembra stiano ritrovando la bussola dopo un periodo nero. In questo caso, l’ago magnetico si chiama LeBron James, che ha condotto i suoi verso un’agevole vittoria contro i Detroit Pistons ...

NBA - Cleveland Cavaliers : Tristan Thompson torna in quintetto : Coach Lue l'aveva promesso dopo la sconfitta di San Antonio, la 10ª nelle 13 partite giocate dai Cavs dopo Natale: "Farò dei cambiamenti alla formazione titolare". Li ha annunciati dopo l'allenamento ...