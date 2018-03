Nasce esporters | il primo giornale italiano dedicato agli sport elettronici

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Il fenomeno dei videogame competitivi è in continua crescita e le nuove generazioni sono sempre più interessate a seguire i tornei degli. L’eè diventato ormai una parte integrante della cultura videoludica e cresce sempre di più la necessità di unal quale affidarsi per restare informati su questo mondo.così “” – http://www..it/ – la prima testata giornalistica dedicata ai videogiochi competitivi. Una nuova realtà editoriale di amanti dell’ededicataamanti dell’eUn progetto che guarderà non solo alla scena eiva internazionale ma anche a quella italiana.punta a essere unper tutti, sia per coloro che conoscono già questo mondo e ne sono appassionati, sia per i neofiti che vogliono saperne di più con curiosità. Sulè possibile consultare notizie e aggiornamenti in tempo ...