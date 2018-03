Napoli | Verdi pedina chiave per il rinnovo di Sarri

Verdi ritorna sul grande rifiuto : “Non ho detto ‘no’ al Napoli - ho detto ‘sì’ al progetto Bologna” : Nel calciomercato invernale che ha chiuso i battenti il 31 gennaio alle ore 23.00, il Napoli ha provato in ogni modo ad acquistare un esterno offensivo. Prima ci ha provato per Simone Verdi incassando il rifiuto del calciatore, poi per Matteo Politano trovando il muro del Sassuolo. Proprio il calciatore del Bologna, che è stato ad un passo dal vestire l’azzurro, […] L'articolo Verdi ritorna sul grande rifiuto: “Non ho detto ...

Mercato Napoli - Verdi : 'Non ho detto no a loro - ho detto sì al Bologna' : Notizie sul tema Dove vedere Napoli-Lipsia in tv, in chiaro su TV8? Diretta streaming oggi 15 febbraio Probabili formazioni Napoli-Lipsia: Sarri con le 'riserve', Werner guida l'attacco dei teutonici ...

Bologna - Verdi : "Il no al Napoli? Non sono pentito" : Il fantasista spiega il gran rifiuto: "Sento di avere un progetto da condurre fino a giugno. Nessun altro club dietro"

Bologna - la verità di Verdi : tutti i retroscena sulla trattativa con il Napoli - novità a sorpresa : E’ stata la telenovela del calciomercato invernale, il rifiuto di Verdi al Napoli ha creato diversi motivi di discussione, l’attaccante ha deciso di completare la stagione con la maglia del Bologna. Il diretto interessato ha deciso di uscire allo scoperto, importanti novità in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “Se i nomi di Riva, Virdis e Paolo Rossi mi ricordano qualcosa? Sì, che non sono stato l’unico ...

Napoli-Verdi - si intromette l’Inter : nerazzurri dietro il “no” dell’esterno ai partenopei : Napoli-Verdi, si intromette l’Inter: nerazzurri dietro il “no” dell’esterno ai partenopei Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Verdi- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, ci sarebbe l’Inter dietro il no di Simone Verdi al Napoli. L’esterno del Bologna piace parecchio a ...

Calciomercato Roma - Monchi tenta lo sgambetto al Napoli : a giugno assalto a Verdi : Calciomercato Roma – Simone Verdi è stato uno dei grandi protagonisti del mercato di gennaio. L’esterno offensivo del Bologna sembrava ad un passo dal Napoli, con le due società che avevano trovato l’accordo economico. Il giocatore si è preso qualche giorno per pensarci dopodichè ha deciso di rimanere in rossoblù almeno fino a giugno rifiutando il trasferimento alla corte di Sarri. Verdi però è destinato ad essere protagonista ...

Calciomercato Napoli/ News - Verdi e Chiesa : due idee sempre di moda (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: la compagine partenopea non perde di vista il gioiello Chiesa e ripensa a Simone Verdi(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 11:55:00 GMT)

Napoli - Sarri verso il rinnovo : Chiesa e Verdi colpi dell’estate : Napoli, Sarri verso il rinnovo: Chiesa e Verdi colpi dell’estate Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Sarri verso IL rinnovo- Nessun caso Sarri, nessuna scaramuccia con il presidente De Laurentiis. In casa Napoli regna l’armonia e, come detto dallo stesso Sarri, allenatore e presidente si incontreranno nei prossimi giorni per definire alcuni ...

Napoli : Chiesa o Verdi per convincere Sarri : Anche sul mercato, dove nel mirino per la prossima stagione ci sono Chiesa , Fiorentina, e Verdi , Bologna, sempre secondo il Corriere dello Sport .

Napoli - De Laurentiis / Il chiarimento sul mercato : "Non sono deluso - semmai da Verdi" : De Laurentiis: “deluso da Verdi, per Politano ero pronto a buttare i soldi”. Le parole del presidente del Napoli ai microfoni di Premium, che svela i vari retroscena di gennaio(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 22:33:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : "Deluso da Verdi - non dal mercato" : Intervenuto a Premium Sport, il patron azzurro analizza la campagna acquisti appena terminata e caratterizzata da tante trattative sfumate, come quella last minute su Politano