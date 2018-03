Napoli | trasporti lacrime e sangue ma nessuno pensa ai cittadini

Sciopero trasporti 8 marzo - pure per treni e aerei : fasce di garanzia Roma - Milano - Napoli e non solo : Sciopero trasporti il giorno 8 marzo che coinvolge pure treni e aerei e tutte le città italiane e non solo Roma, Milano e Napoli. Altro che Festa della donna e a dire la verità la mobilitazione prende vita proprio dalla speciale ricorrenza dedicata al gentil sesso, visto che l'Unione sindacale di base (Usb) risponde proprio così all’appello di dell'iniziativa "Non una di meno" ricordando che in più di 70 paesi di tutto il mondo proprio le ...

Elezioni 2018 - seggi insediati. Atac - troppi autisti-scrutatori - tagli ai trasporti a Roma - Napoli e Venezia : I presidenti arriveranno a intascare fino a 224 euro. In mille danno forfait all’Atac di Roma, in 300 alla Veneziana Actv. Stop alla funicolare di Mergellina

Emergenza Burian a Napoli : disagi da Mergellina a Posillipo - caos nei trasporti [FOTO] : 1/61 ...

Neve a Napoli e Bari : scuole chiuse e trasporti in tilt. Gelo anche in Toscana - Marche e Sardegna : scuole chiuse a Napoli, anche mercoledì 28. La nevicata abbondante di stamattina ha fatto cambiare idea al sindaco Luigi de Magistris. Per le condizioni meteo «improvvisamente peggiorate contrariamente alle previsioni diramate lunedì in sede di Comitato Operativo Viabilità in Prefettura», l’amministrazione comunale di Napoli, inoltre, con una nota...

Neve a Napoli - forti disagi nei trasporti : Imbiancato il lungomare partenopeo. Riaperto l’aeroporto, ma fermi i mezzi pubblici. Nella nostra città, le istituzioni dicono di essere preparate all’emergenza|

