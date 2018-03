Napoli | Hamsik vince premio slovacco

Juventus e Napoli : allarmi infortuni. Si fermano Alex Sandro e Hamsik : Juventus E Napoli- Una lotta scudetto che si deciderà nelle ultime 10 giornate di campionato. Juventus e Napoli infiammano il campionato. La nostra Serie A resta l’unico campionato ancora aperto e senza un vero e proprio padrone. Una lotta scudetto che potrebbe perdere due protagonisti da ambo le parti. Di fatto, nelle ultime ore, in […] L'articolo Juventus e Napoli: allarmi infortuni. Si fermano Alex Sandro e Hamsik proviene da ...

Napoli - Hamsik salta la nazionale : Ma il calcio è uno sport di squadra e le vittorie del collettivo vengono sempre prima". 20 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Napoli - infortunio Hamsik/ “Sensazioni non buonissime” - ma l’agente rivede il tiro : Napoli, infortunio Hamsik: “Sensazioni non buonissime”, ma l’agente rivede il tiro. Il centrocampista del club partenopeo ha un problema muscolare al flessore(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 14:09:00 GMT)

Hamsik spaventa il Napoli : 'Infortunio? Le sensazioni non sono buone' : 'Le mie condizioni le verificheremo nei prossimi giorni, le sensazioni non sono buonissime'. Il capitano del Napoli Marek Hamsik si esprime così in merito all'infortunio muscolare che lo ha costretto ...

Hamsik tiene in ansia il Napoli : 'Le sensazioni non sono buonissime' : Napoli - ' Le mie condizioni le verificheremo nei prossimi giorni, le sensazioni non sono buonissime. Del resto, uscire quasi subito dal campo non è certo un buon segno'. Il capitano del Napoli , ...

Infortunio Hamsik - il calciatore del Napoli lancia l’allarme : Infortunio Hamsik – Il Napoli è in piena corsa per lo scudetto, duello con la Juventus ma a tenere banco sono le condizioni di Hamsik: “Il mio Infortunio? Le sensazioni non suono buonissime, ma ne sapremo di più tra qualche giorno quando tornerò a Napoli per degli esami più approfonditi”, così Marek Hamsik ai microfoni del portale Pravda.sk, a margine della premiazione come miglior giocatore slovacco 2018. “Scudetto? ...

Il Napoli è tornato in corsa per lo scudetto. Sarri dovrà verificare le condizioni di Hamsik : Napoli - Il Napoli si è ritrovato nella partita più difficile della stagione: il gol di Albiol ha piegato la resistenza del Genoa ma soprattutto ha riaperto la corsa scudetto: il -2 dalla Juventus è ...

DIRETTA/ Napoli-Genoa (risultato live 0-0) streaming video e tv : infortunio per Hamsik - gara finita per lui! : DIRETTA Napoli-Genoa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al San Paolo domenica 18 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 21:10:00 GMT)

Napoli - Hamsik non molla lo scudetto : "Non vogliamo arrenderci" : Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, lo slovacco suona la carica e calcola la quota utile per il Tricolore: ''Con 100 punti sarà nostro''

Napoli - Hamsik non molla lo scudetto Non possiamo arrenderci ora : Napoli - "Dobbiamo crederci fino alla fine, abbiamo ancora lo scontro diretto e mancano dieci partite, non possiamo arrenderci ora". Parole da capitano, dentro e in questo caso soprattutto fuori dal ...

Napoli - Hamsik non molla lo scudetto : ''Non possiamo arrenderci ora'' : Napoli - 'Dobbiamo crederci fino alla fine, abbiamo ancora lo scontro diretto e mancano dieci partite, non possiamo arrenderci ora'. Parole da capitano, dentro e in questo caso soprattutto fuori dal ...

Hamsik : “il Napoli non molla - dobbiamo crederci fino alla fine” : “Il Napoli non molla niente, dobbiamo crederci fino alla fine. C’è ancora lo scontro diretto, la Juventus nel finale ha due trasferte toste (con Roma ed Inter, ndr). Sicuramente può succedere di tutto. Il campionato ci dà ancora possibilità, ci sono tanti punti in palio e quindi tante partite”. Il capitano del Napoli Marek Hamsik non si arrende e continua a credere nello scudetto malgrado la Juventus sia 4 punti avanti a 10 ...

Napoli - Hamsik suona la carica : 'Non possiamo arrenderci ora' : 'Dobbiamo crederci fino alla fine, abbiamo ancora lo scontro diretto e mancano dieci partite, non possiamo arrenderci ora'. Lo ha detto Marek Hamsik parlando a Radio Kiss Kiss Napoli. Il capitano ...

Serie A Napoli - Hamsik : «Anche per la Juventus sarà difficile contro l'Inter» : Napoli - "Dobbiamo crederci fino alla fine, c'è ancora lo scontro diretto. Il campionato ci dà ancora tante possibilità. Abbiamo fatto un campionato eccezionale e dobbiamo continuare su questa strada" ...