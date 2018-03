Napoli | ' freddata come una camorrista' | trovato il corpo del marito suicida

Blastingnews

(Di martedì 20 marzo 2018) Lo stavano cercando da un giorno, l'hannomorto questa mattina. Si è ucciso #Pasquale Vitiello, 35 anni,killer che ieri, nel giorno della festa del papa', ha ucciso la moglie da cui si stava separando, #Immacolata Villani, 31 anni, per poi fuggire a bordo di uno scooter. Lei aveva appena accompagnato a scuola la loro figlia di nove anni a #Terzigno,. E' stata un'esecuzione:una, hanno detto sconvolti i parenti di Imma. La donna lo aveva denunciato per maltrattamenti, l'ennesima storia fotocopia arriva dopo la strage di Cisterna di Latina e a un giorno dal'omicidio di Laura Petrolito, la mamma di 20 anni trucidata e gettata in un pozzo dal compagno reo confesso. Riildelkiller Ieri Vitiello si era presentato davanti la scuola armato con l'idea di farsi giustizia da solo,annunciato in una lettera ...