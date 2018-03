Napoli | donna uccisa davanti a scuola | trovato morto il marito | si è suicidato con la

ilfattoquotidiano

: Per l'ennesima volta una donna ha denunciato ed è stata uccisa. Per l'ennesima donna un maschio ha scelto di non es… - frankiehinrgmc : Per l'ennesima volta una donna ha denunciato ed è stata uccisa. Per l'ennesima donna un maschio ha scelto di non es… - repubblica : Donna uccisa a Terzigno, aveva appena accompagnato la figlia a scuola: ricercato il marito - Corriere : Napoli, via libera all’adozione internazionale per una donna single -

(Di martedì 20 marzo 2018) È statoa Terzigno il corpo senza vita di Pasquale Vitiello,di Immacolata Villani, ladi 31 anniieriallaelementare dove aveva accompagnato la figlia. Il corpo, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, è statoin via Plinio, all’interno di un rudere nelle campagne del paese. L’uomo era ricercato da lunedì e si ècon la stessa arma con cui ha ucciso la moglie, da cui si stava separando. Il luogo dove è stato riil corpo senza vita di Vitiello non è lontano dalladove lunedì è stataImma Villani: per gli inquirenti sarebbe stato proprio lui ad averle sparato per poi fuggire a bordo di uno scooter. Immacolata e Pasquale Vitiello non vivevano più assieme dallo scorso 4 marzo. Quella sera una discussione in presenza della figlia si trasformò in un acceso confronto trae moglie fatto di ...