Napoli | donna uccisa davanti a scuola | il marito si è suicidato

Napoli : donna uccisa all'entrata di una scuola elementare Video : Le pagine di cronaca italiana si sporcano di un altro femminicidio, questa volta la vittima è Immacolata Villani, donna di 31 anni residente a Napoli. Il luogo dove si è consumato il tragico evento è l'entrata della scuola elementare della figlia, nel quartiere di Boccia al Mauro di Terzigno Napoli. Dalle ricostruzioni Immacolata aveva appena accompagnato la figlia a scuola per poi rientrare in macchina. Qui arriva il marito in scooter, il quale ...

È stato trovato a Terzigno il corpo senza vita di Pasquale Vitiello, marito di Immacolata Villani, la donna di 31 anni uccisa ieri davanti alla scuola elementare dove aveva accompagnato la figlia. Il corpo, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, è stato trovato in via Plinio, all'interno di un rudere nelle campagne del paese. L'uomo era ricercato da lunedì e si è suicidato con la stessa arma con cui ha ucciso la moglie, da cui si stava separando.

È stato trovato a Terzigno il corpo senza vita di Pasquale Vitiello, marito di Immacolata Villani, la donna di 31 anni uccisa ieri davanti alla scuola elementare dove aveva accompagnato la figlia. Il corpo, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, è stato trovato in via Plinio. L'uomo si è suicidato con la stessa arma con cui ha ucciso la donna, da cui si stava separando.

Napoli - donna uccisa davanti alla scuola della figlia, ricercato il marito. Secondo quanto riferiscono i parenti, Immacolata Villani, uccisa stamane dopo aver accompagnato la figlia a scuola a Terzigno, aveva denunciato qualche giorno fa il marito e la suocera (che a sua volta aveva presentato controdenuncia) per una lite in famiglia. La donna, inoltre, era tornata a vivere con il padre assieme alla figlia di 9 anni avuta proprio dalla relazione con il marito.

Immacolata Villani, 31enne, aveva appena accompagnato la figlia a scuola quando è stata raggiunta dal marito che le avrebbe sparato dopo un breve diverbio.

