Napoli | donna uccisa all' entrata di una scuola elementare

(Di martedì 20 marzo 2018) Le pagine di cronaca italiana si sporcano di un altro femminicidio, questa volta la vittima è Immacolata Villani,di 31 anni residente a. Il luogo dove si è consumato il tragico evento è l'delladella figlia, nel quartiere di Boccia al Mauro di Terzigno (). Dalle ricostruzioni Immacolata aveva appena accompagnato la figlia aper poi rientrare in macchina. Qui arriva il marito in scooter, il quale la invita a scendere dalla vettura per discutere. È in questo momento che si consuma il delitto, uno sparo e la fuga dell'omicida. Fortunatamente l'intero apparato studentesco dellaera già nelle proprie classi. I testimoni oculari del fatto, genitori di altri ragazzi che frequentavano la, chiamano tempestivamente le forze dell'ordine e la scientifica per fare dei rilievi. Cosa c'è dietro? Si presume che questa tragedia sia ...