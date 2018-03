Musumeci scrive a Miccichè ' Si abolisca il voto segreto in Aula'

: Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "ilall’Assemblea regionalena. E’ una questione di etica, di trasparenza e di rispetto verso gli elettori”. Lo chiede ildella Regionena, Nello, in una lettera inviata aldell’Ars, Gianfranco Miccichè

: Ottantacinque mln di euro stanziati in parte dal Viminale e in parte dalla Regione rischiano di andare persi in mancanza di un accordo Roma-Palermo