Multa per chi rovista nei cassonetti | ma solo a una condizione

Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo : 8 gli squalificati. Multato Zenga - ammende per Roma e Samp : 29giornata di Serie A in archivio, con il pareggio della Juventus a Ferrara contro la Spal e la vittoria del Napoli sul Genoa a ravvivare ancora una volta l'appassionante lotta scudetto. Come di ...

Uomini e Donne - i genitori di Alex Migliorini contro Alessandro D'Amico per una Multa non pagata : Buongiorno, pubblico queste multe per farvi sapere uno dei tanti motivi perché non abbiamo accettato Alessandro (vive la vita alla giornata usando e sfruttando le persone, senza pagare le conseguenze che provoca. A buon intenditore poche parole. Ps. Per quanto riguarda la fine della loro storia noi non abbiamo mai interferito. Lui si sta solo arrampicando sugli specchi Sono accuse dirette quelle che la mamma del tronista Alex Migliorini ...

Bagno dentro la Fontana di Trevi - tifosi scozzesi Multati per 900 euro - : Due tifosi della nazionale di rugby si sono "tuffati" nel celebre monumento della capitale nella prima serata del 17 marzo. Intervenuti i vigili che hanno interdetto l'area per alcune ore per evitare ...

Pubblicità ingannevole sulla fibra ottica - maxi Multa da 4 - 8 milioni per Tim : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato la Tim per Pubblicità ingannevole e omissiva sulle connessioni in fibra ottica perché ha omesso di informare adeguatamente i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni.Continua a leggere

Multa di oltre duemila euro per l'autista di un bus : Multa da duemila euro e ritiro della patente per l'autista di un bus che collega Grosseto con Firenze. L'uomo è stato sorpreso dalla polizia stradale alla guida del mezzo senza avere inserito la sua ...

Si ferma all'incrocio per uno spuntino Multato camionista : Se alcol e velocità restano ai primi posti tra le cause degli incidenti sulle strade, ci sono tante altre forme di imprudenza che possono mettere a repentaglio la sicurezza di chi viaggia. L'attività ...

“Sesso per togliere la Multa” - indagato l’assessore di Cittadella Filippo De Rossi : L'accusa è tentata concussione: due donne hanno raccontato come è avvenuta la proposta indecente. De Rossi avrebbe chiesto favori sessuali alle commercianti ambulanti in cambio di una regolarizzazione della propria posizione al mercatino di Natale o alla fiera Franca. Indaga la procura di Padova.Continua a leggere

L'eredità si trasforma in beffa : assegno incompleto - maxi Multa per due sorelle : Hanno ricevuto 7 mila euro in eredità dalla mamma. Così una delle figlie ha trasferito i soldi sul proprio conto corrente e poi ha girato un assegno di 3.500 euro alla sorella. Ma il blocchetto degli assegni era...

Pipì in piazza della Signoria - Multa salata per il turista : Prima si cala i pantaloni, poi orina in piazza Signoria. Peccato che la bravata sia notata dalla guardia giurata e ripresa dalle telecamere e per il giovane turista americano è scattata una multa ...