Movimento 5 Stelle getta le basi per le amministrative

Nettuno - nuova "faida" nel Movimento 5 Stelle : Tutti i protagonisti di questa crisi politica, sarà bene specificare, sono espressione dello stesso partito: la formazione guidata da Luigi Di Maio . Il sindaco Angelo Casto , nonostante i tentativi ...

Camere - Toti (FI) : “Movimento 5 stelle è indubbiamente interlocutore - ma questo non vuole dire essere d’accordo” : “L’importante è che il centrodestra trovi una posizione unitaria perché unitariamente si è presentato agli elettori, e unitariamente auspico riesca a fare un governo. Così come, ovviamente, unitariamente si confronterà sulle cariche istituzionali di garanzia. Dopo di che i Cinque stelle, dato il consenso che hanno avuto dai cittadini, sono indubbiamente l’interlocutore”. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni ...

Casaleggio vola alto : "Obiettivo un milione di iscritti al Movimento 5 stelle" : "La nostra esperienza è la prova di come la Rete abbia reso obsoleti e diseconomici i partiti e più in generale i precedenti modelli organizzativi". Lo scrive Davide Casaleggio, in un...

Davide Casaleggio spiega perché il Movimento 5 Stelle ha vinto le elezioni : In un intervento pubblicato sul Washington Post, Davide Casaleggio spiega il motivo del successo elettorale del MoVimento 5 Stelle al voto del 4 marzo: "Il MoVimento 5 Stelle è un vento inarrestabile che continuerà a crescere perché è allineato con il futuro".Continua a leggere

Governo Movimento 5 Stelle-Lega : perché Sì - Perché No : Siamo dunque arrivati alla settimana del “via”. Entro venerdì, infatti, la nuova Legislatura sarà a tutti gli effetti cominciata: nei prossimi giorni sono convocati tutti i gruppi parlamentari, che dovranno riunirsi in seduta comune per lanciare ufficialmente il nuovo quinquennio alle Camere. Se questo, poi, sarà effettivamente un Parlamento in grado di durare un lustro, ancora non è dato sapere. Moltissimo, com’è ovvio, dipenderà dalla ...

Cena del Movimento 5 Stelle a Porto Sant'Elpidio. Fioschini : "Volontà di fare rete e importanza del contatto con il territorio" : "Cena a 5 Stelle quella di sabato sera al Moyto di Porto Sant'Elpidio dove il giallo del Movimento si è tinto d'oro. Sono state 130 le persone presenti ed altrettante le richieste che, per ragioni di ...

«Meglio un governo con la Lega» : il Movimento 5 Stelle vuole evitare il ritorno alle urne : I grillini chiudono a una nuova legge elettorale: timori per il premio alla coalizione . Veto a Romani e a Forza Italia per la presidenza del Senato: “No ai condannati”

Caro Beppe Grillo - cosa farà il Movimento 5 stelle per la sanità? : Beppe Grillo ha ragione. In sanità esistono tanti sprechi, tante inappropriatezze, tante inutilità. Sui numeri citati sarei più cauto ma sui fenomeni non ci sono dubbi. Ciò detto a me interessa capire “cosa” farà e “come” farà il futuro ministro della salute del Movimento 5 stelle a intervenire su questa materia. Anzi Beppe voglio essere più preciso. Siccome gli argomenti della tua denuncia: 1) sono alla base dell’attuale politica sanitaria del ...

Lars Feld : 'Lega e Movimento 5 stelle insieme? In Italia sarà una catastrofe' : L' alleanza Lega-M5s sarà 'una catastrofe'. Lars Feld, consigliere di Angela Merkel , in una intervista a Repubblica , considera l'eventualità di un governo Luigi Di Maio-Matteo Salvini 'può fare ...

Nuovo governo : comunque vada - la partita è già vinta. Dal Movimento 5 stelle : di Dafni Ruscetta Non vorrei trovarmi nei panni del Capo dello Stato in questa delicatissima fase della Repubblica. Mi domando, come molti miei connazionali, se Sergio Mattarella sarà in grado di sbloccare una situazione così confusa, quasi quanto una complicata partita a scacchi. D’altro canto la partita pare già vinta, in partenza, dal M5S. Non è un’esibizione di parzialità la mia, né un’affermazione entusiastica, ma semplicemente ...

Movimento 5 Stelle : 'No alla chiusura della Casa delle Donne' : VIAREGGIO Diciamo un no secco alla vendita della Casa delle Donne, un altro tassello della politica di smantellamento dei beni pubblici in favore del privato che spunta dalla mano poco attenta del sindaco Del Ghingaro. Il monito arriva dal Movimento 5 Stelle Viareggio: ' Sembra ormai ...

Il Movimento 5 stelle propone di abolire subito i vitalizi - anche senza un Governo : Comunque vada la partita del Governo, il Movimento 5 stelle vuole portare a casa l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari. E la vuole subito, immediatamente come primo atto della nuova Camera. Per ottenerla...

Orlando : Movimento 5 Stelle è anti-europeista. Niente accordo : Roma – Orlando: il problema non sono né insulti né il fatto che 5S sia demonio Roma – Di seguito le parole di Andrea Orlando,... L'articolo Orlando: Movimento 5 Stelle è anti-europeista. Niente accordo proviene da Roma Daily News.