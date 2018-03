MotoGP | esordio positivo per Franco Morbidelli “La prima gara ha aumentato la mia

oasport

(Di martedì 20 marzo 2018)ha cominciato la sua avventura incon un 12° posto nel GP del Qatar. Il pilota romano è risultato il migliore tra i rookie e può guardare con fiducia alla stagione appena cominciata, la suanella classe regina. Una sensazione positiva che lo stesso Frankie ha confermato, euforico, ai microfoni di Sky SportHD subito dopo la. “È stato bello stare in mezzo a piloti come Lorenzo e Viñales!“. Parole che tradiscono tanta comprensibile emozione, per un debutto voluto ma non per questo semplice., infatti, è passato e sta passando attraverso un lungo processo di adattamento alla nuova moto e in Qatar il passo in avanti è stato notevole. “Ho avuto un passo migliore di quello che mi aspettavo e ringrazio la squadra. Lami ha aiutato a trovare più confidenza“.ha dovuto confrontarsi con una dinamica ...