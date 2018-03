MotoGp Ducati | Ciabatti | «Sapremo riconoscere ad Andrea quello che merita»

MotoGp - clamoroso in Ducati : Danilo Petrucci al posto di Jorge Lorenzo? Tardozzi : “Tutto può essere…” : Festa grande in Ducati, per il primo GP stagionale in Qatar, vinto da Andrea Dovizioso. Tutti esultanti e contenti, meno uno, Jorge Lorenzo. Il Mondiale dello spagnolo è cominciato con un ritiro, dovuto ad un problema di cui a dire il vero non ha davvero colpe, visto che il freno anteriore ha deciso di abbandonarlo sul più bello (“ho dovuto buttarmi in terra per non finire contro il muro“, ha dichiarato il maiorchino). Non ...

MotoGp - Andrea Dovizioso è un top-rider. Ma il rinnovo con la Ducati… : La prima recita della stagione 2018 del Mondiale di MotoGP è terminata. Sul palcoscenico di Losail, in Qatar, Andrea Dovizioso ha trionfato ed ha ripreso il suo cammino da dove lo aveva lasciato l’anno scorso. Non poteva iniziare meglio per il forlivese questa nuova avventura e sotto le luci artificiali la sua esibizione è stata regale. In una MotoGP sempre più tattica, dove è il consumo delle gomme a fare la differenza, il ...

MotoGp Qatar : Ducati - Petrucci : «Avevo le potenzialità per puntare al podio» : LOSAIL - Torna dal Qatar con il morale alto anche il Team Pramac, che ha piazzato entrambi i piloti nella top 10. Danilo Petrucci ha chiuso al quinto posto alle spalle di Crutchlow, dimostrando di ...

MotoGp - Jorge Lorenzo e i dubbi Ducati. Se il trend non cambia - il rapporto potrebbe deteriorarsi : “Tutto può succedere“. Ad alimentare l’incertezza e i dubbi sul futuro di Jorge Lorenzo è stato Davide Tardozzi, team manager della Ducati. Una frase di circostanza (la risposta è stata più o meno simile a quella data nel caso di Andrea Dovizioso, lui pure in attesa di rinnovo), seguita da un “potrebbe anche essere lui a non voler proseguire con noi“. Parole da prendere con le molle, dopo una sola gara, ma che in ...

MotoGp Losail Marquez re del warm up; Ducati vicine - Rossi 7° : Marc Marquez il più veloce del warm up del GP del Qatar sulla pista di Losail: lo spagnolo della Honda con il tempo di 1'55"201 precede le Ducati di Dovizioso , +0"111, e Petrucci, team Pramac, , +0"...

DIRETTA MotoGp QATAR/ Streaming video Sky e Tv8 : Ducati sugli scudi - Dovizioso favorito per la pole position? : DIRETTA MOTOGP qualifiche live e Streaming video GP QATAR 2018 Losail, oggi sabato 17 marzo: cronaca e tempi. Le Ducati favorite per la pole?

MotoGp - GP Qatar 2018 : analisi prove libere. E’ già duello Ducati-Honda. Suzuki in crescita - Yamaha costretta a rincorrere con Valentino Rossi e Vinales : Prima giornata di prove libere in Qatar, primo appuntamento del Motomondiale 2018. Le prime due FP hanno confermato l’andamento dei test. La sensazione è infatti che sarà un duello Ducati-Honda, ma con la Rossa favorita. È in particolare Andrea Dovizioso il più in palla, come dimostra il miglior tempo nella seconda sessione. Ad impressionare è stata soprattutto la facilità con cui il pilota italiano ha ottenuto il crono, senza particolari ...

MotoGp - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 2 : grande Ducati a Losail - con Andrea Dovizioso davanti a Petrucci - sesto Marquez - nono Valentino Rossi : Si sapeva che Andrea Dovizioso era il grande favorito in vista del Gran Premio del Qatar della MotoGP, e la prima giornata di prove libere lo ha confermato. Dopo la prima sessione di oggi (clicca qui per la cronaca), infatti, il pilota romagnolo ha fatto il bis anche nella FP2, concludendo davanti a tutti e confermando che la moto di Borgo Panigale si sposa in maniera perfetta con il tracciato di Losail. Buone risposte anche dai suoi compagni di ...

MotoGp - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 2 : grande Ducati a Losail - con Andrea Dovizioso davanti a Petrucci - sesto Marquez - nono Rossi : Si sapeva che Andrea Dovizioso era il grande favorito in vista del Gran Premio del Qatar della MotoGP, e la prima giornata di prove libere lo ha confermato. Dopo la prima sessione di oggi (clicca qui per la cronaca), infatti, il pilota romagnolo ha fatto il bis anche nella FP2, concludendo davanti a tutti e confermando che la moto di Borgo Panigale si sposa in maniera perfetta con il tracciato di Losail. Buone risposte anche dai suoi compagni di ...

MotoGp Libere2 Losail - la Ducati decolla : doppietta Dovizioso-Petrucci : Seconda sessione in Qatar nel segno della Ducati. È Andrea Dovizioso il più veloce delle Libere2 sulla pista di Losail, disputate in condizioni di orario e luce analoghe a quelle che si vedranno in ...

MotoGp. Ducati e il telaio misterioso in Qatar : 'Sotto c'è qualcosa' : Le prove libere in Qatar hanno messo in evidenza una novità in casa Ducati. Sulla Rossa di Borgo Panigale si vede un parte di telaio coperta con uno speciale nastro americano. La domanda è: quella ...

MotoGp - GP Qatar 2018 : i pro e contro di Yamaha - Ducati e Honda : Il campione del mondo non avrà di certo problemi a trovare il giusto feeling con la sua nuova RC213V. Anche Dani Pedrosa ha racccolto dati e risultati importanti nei test. Mauro Sanchini valuta così ...

MotoGp 2018 : G DATA salvaguarda i dati di Ducati Corse per il terzo anno consecutivo : Ducati distribuisce i propri prodotti in 90 Paesi in tutto il mondo e offre anche un'ampia gamma di accessori e di abbigliamento tecnico e lifestyle. Ducati nel 2017 ha consegnato 55.871 moto, ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Il favorito per il Mondiale è ancora Marquez» : TOTO-Mondiale Dovizioso si è anche divertito a dare delle percentuali su chi sarà il prossimo Campione del Mondo: ' Marquez è il favorito, perché non c'è una ragione per cui non lo possa essere. A me ...