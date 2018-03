MotoGP | clamoroso in Ducati | Danilo Petrucci al posto di Jorge Lorenzo? Tardozzi | “Tutto

oasport

(Di martedì 20 marzo 2018) Festa grande in, per il primo GP stagionale in Qatar, vinto da Andrea Dovizioso. Tutti esultanti e contenti, meno uno,. Il Mondiale dello spagnolo è cominciato con un ritiro, dovuto ad un problema di cui a dire il vero non ha davvero colpe, visto che il freno anteriore ha deciso di abbandonarlo sul più bello (“ho dovuto buttarmi in terra per non finire contro il muro“, ha dichiarato il maiorchino). Non l’inizio ideale di quello che dovrebbe essere l’anno del riscatto, dopo una stagione di debutto abbastanza deludente. Una stagione da cui dipende il futuro di, il cui contratto con laè in scadenza a fine 2018. Ma mentre Gigi Dall’Igna è lo sponsor principale del cinque volte campione del Mondo, Davidesi è lasciato scappare un “tutto può succedere“, in riferimento proprio al rinnovo di. Una frase ...