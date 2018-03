Morto in Kenya l’ultimo maschio di rinoceronte bianco del nord : Morto in Kenya l’ultimo maschio di rinoceronte bianco del nord Al mondo restano altri due esemplari della specie, ma sono entrambe femmine Continua a leggere L'articolo Morto in Kenya l’ultimo maschio di rinoceronte bianco del nord proviene da NewsGo.

Animali - Kenya : Morto l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio : “E’ con grande dispiacere che Ol Pejeta Conservancy e il Dvur Kralove Zoo annunciano che Sudan, l’ultimo esemplare maschio al mondo di rinoceronte bianco settentrionale, è morto“: lo ha annunciato la riserva che ha ospitato l’esemplare, morto per complicazioni mediche dovute all’età (45 anni). L’animale, che viveva insieme ad altre due femmine anziane della stessa specie nella riserva di Ol Pejeta ...

È Morto l’ultimo esemplare maschio di rinoceronte bianco settentrionale : L’ultimo esemplare maschio di rinoceronte bianco settentrionale, una sottospecie del rinoceronte bianco considerato probabilmente estinto in natura, è morto a 45 anni all’Ol Pejeta Conservancy, una riserva naturale in Kenya. “Sudan”, come si chiamava, è stato soppresso lunedì dopo circa The post È morto l’ultimo esemplare maschio di rinoceronte bianco settentrionale appeared first on Il Post.

Kenya : Morto ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio : È stata la stessa riserva ad annunciare la morte con un tweet: 'È con grande dispiacere che Ol Pejeta Conservancy e il Dvur Kralove Zoo annunciano che Sudan, l'ultimo esemplare maschio al mondo di ...

Renzi : 'Morto l'ultimo sopravvissuto alla strage di Marcinelle - i migranti eravamo noi' : "Aveva 83 anni, Mario Ziccardi. Era l'ultimo sopravvissuto della strage di Marcinelle, la miniera dove centinaia di lavoratori italiani persero la vita in una devastante sciagura nel 1956". Lo scrive ...

Enrico Ciacci - Morto il fratello chitarrista di Little Tony/ Red Ronnie pronto per l'ultimo saluto : È morto Enrico Ciacci, a insegnare al fratello Little Tony la passione per il rock'n'roll americano accompagnandolo sempre dal vivo. E' morto ieri a 75 anni di età(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:27:00 GMT)

Stephen Hawking è Morto/ L'ultimo desiderio del cosmologo : la sua equazione sui buchi neri incisa sulla lapide : È morto lo scienziato Stephen Hawking celebre per studi su origine dell'universo e buchi neri. Nel 2014 gli fu dedicato film 'La teoria del tutto': scontro con Dio e l'incontro con 4 Papi(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:57:00 GMT)

Pallavolo in lutto - Morto Bebeto : guidò l'Italvolley all'ultimo oro mondiale nel 1998 : lutto nel mondo della Pallavolo. L'ex ct dell'Italia Bebeto è morto all'età di 68 anni mentre stava partecipando a un evento a Belo Horizonte stroncato da un arresto cardiaco. Paulo Roberto De Freitas ...

Morto Bebeto : regalò all'Italvolley l'ultimo Mondiale '98 : E' legato all'ultimo trionfo Mondiale dell'Italia maschile di pallavolo, Paulo Roberto De Freitas, meglio conosciuto come Bebeto. E' morto martedì sera a 68 anni , in Brasile, pomeriggio, per un ...

Volley : è Morto Bebeto - l'ultimo tecnico a vincere un Mondiale con l'Italia : BELO HORIZONTE , BRASILE, - Lutto nel mondo della pallavolo. E' scomparso, stroncato da un infarto, Paulo Roberto De Freitas, per tutti Bebeto, tecnico brasiliano che ha a lungo allenato in Italia guidando anche la nazionale azzurra dal '...

Davide Astori Morto - migliaia di tifosi e sportivi a Coverciano per l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina : La maglia viola numero 13 è stata appoggiata sopra la bara di Davide Astori nella camera ardente allestita al centro della palestra del Centro tecnico federale di Coverciano, dove tifosi e sportivi hanno iniziato a sfilare davanti alla salma del capitano della Fiorentina per l’ultimo saluto. Su una parete della palestra, dove è allestita la camera ardente, è stato posto un grande schermo dove scorrono le immagini del ...

LORY DEL SANTO ED ERIC CLAPTON/ Gaffe sull'età a cui è Morto il figlio Conor : l'ultimo messaggio d'amore : LORY Del SANTO ed ERIC CLAPTON: l'attrice italiana e la Gaffe sull'età figlio Conor scomparso per un tragico incidente. Le mamme la difendono capendo il suo dolore che non passerà mai.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:33:00 GMT)

CARLO RIPA DI MEANA É Morto/ Il grande amore pr Marina fino all'ultimo giorno : CARLO RIPA di MEANA è MORTO: due mesi dopo fa la scomparsa dell'amata moglie Marina, il suo grande amore. L'annuncio del figlio Andrea. Aveva 88 anni.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 08:19:00 GMT)