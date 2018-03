Moro | “Un mestiere fare la vittima” | la Procura indaga sull’ex Br Balzerani

“Eva ti chiedo scusa”. Isola - claMoroso passo indietro. In diretta davanti a tutti l’ex naufrago chiede perdono alla Henger per quello che è successo : a questo punto è tutto chiarito : “Un atto di grande maturità” : È arrivata l’ora delle scuse e del perdono. All’Isola dei famosi forse qualcosa sta cambiando e dopo settimane di intemperanze i concorrenti che hanno lasciato l’Honduras sembrano giungere a più miti consigli. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live è successo quello che ormai più nessuno si aspettava: in diretta tv, davanti a tutti l’offesa è stata lavata , Eva Henger è stata finalmente risarcita delle offese ...

Archeologia - ipotesi mette in discussione l’Iliade : il Cavallo di Troia è stata “una delle più claMorose falsità della storia” : Nuova ipotesi mette in discussione il Cavallo di Troia: secondo l’archeologo navale Francesco Tiboni, ricercatore dell’Università di Marsiglia, non era un Cavallo, ma una nave, una tipica imbarcazione ideata dai Fenici, dotata di una caratteristica polena, a forma di una testa equina. L’equivoco millenario sarebbe nato da un errore nella traduzione dei testi dell’Iliade – che narra di una macchina da guerra usata ...

“Un nuovo lavoro!”. Felicità per Georgette Polizzi di Temptation Island. La bellissima ragazza ha voluto dirlo a tutti attraverso un emozionante post su Instagram. Dopo le turbolenze aMorose e i problemi di salute - ecco la novità che le porta la serenità : Georgette Polizzi rivela la grande novità riguardante la sua vita lavorativa, direttamente collegata alla sua passione. Ed ecco che i fan cercano subito di comprendere in cosa consiste realmente il suo cambiamento. Georgette di Temptation Island cambia lavoro. La fidanzata di Davide Tresse ha informato i suoi fan attraverso un post condiviso su Instagram in cui festeggia due mesi e lo fa all’interno del suo L.A.B. Sappiamo bene che ha ...