Moro | inchiesta su frasi Balzerani

Caso Moro - la procura di Firenze apre un’inchiesta sulle parole di Barbara Balzerani : La procura di Firenze , diretta dal procura tore capo Giuseppe Creazzo, ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, su alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex terrorista Barbara Balzerani, condannata a sei ergastoli, nel corso di un incontro al Centro popolare autogestito (Cpa) di via Villamagna, che ha sede in una st...

Possibile truffa Elena AMoroso sulle vendite online : arriva l’inchiesta con Le Iene : Si parla moltissimo in queste ore sul web della Possibile truffa Elena Amoroso. Si tratta di un personaggio divenuto famoso tra coloro che effettuano acquisti online, anche perché nelle ultime ore avrebbe attirato l'attenzione della trasmissione televisiva "Le Iene". Come avrete intuito, si tratta secondo l'accusa del classico metodo Ponzi, con merce inviata una tantum a collaboratori e clienti per acquistare la fiducia di tutti, prima che poi ...