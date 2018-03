Montuori | a piazza dei Navigatori edifici realizzati ma non servizi pubblici

Montuori : su piazza dei Navigatori non stiamo regalando nulla : Roma – Montuori: vicenda del passato portata avanti con massimo beneficio per la città Roma – Di seguito le parole di Luca Montuori, assessore all’Urbanistica.... L'articolo Montuori: su piazza dei Navigatori non stiamo regalando nulla proviene da Roma Daily News.