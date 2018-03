Mondo TV sale con accordo Henan York per fattibilità parco divertimenti Cina

Casaleggio : noi voce dei cittadini - partiti moribondi. M5S - primo partito digitale del Mondo : "La democrazia diretta, resa possibile dalla Rete, ha dato una nuova centralità del cittadino nella società - spiega - Le organizzazioni politiche e sociali attuali saranno destrutturate, alcune sono destinate a scomparire. La democrazia rappresentativa, quella per delega, sta perdendo via via significato. E ciò è possibile grazie alla Rete"

Ibm ecco il computer più piccolo del Mondo. 'Grande come un chicco di sale' : Nel 2015 ne aveva già annunciato una prima versione con componenti microscopiche, e risale allo scorso anno la partnership con Samsung per costruire uno dei più piccoli microchip al mondo in grado di ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Are. Sofia Goggia sale al quinto posto! : Non è cambiata la testa della Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile dopo la discesa di Are, la prima gara delle Finali di Coppa del Mondo. Mikaela Shiffrin non ha partecipato, pur essendo qualificata, avendo già in tasca la Coppa di Cristallo, davanti alla svizzera Wendy Holdener. Viktoria Rebensburg è invece salita al terzo posto grazie al piazzamento odierno in quarta posizione. Sofia Goggia, vincitrice della ...

Mondo TV : Ebitda sale a 25 mln nel 2017 : Mondo TV SPA: il C.d.A. esamina i dati pre-consuntivi consolidati del gruppo Mondo Tv al 31.12.2017. Utile Netto a 12,55 milioni di euro in crescita del 47% rispetto al 2016 e pari al 37% del valore della produzione. Il valore della produzione è pari a circa Euro 34 milioni, ...

Salernitani nel Mondo : la scrittrice Tiziana Rinaldi Castro si racconta da New York : L'intera puntata è disponibile in podcast e in replica domenica 4 Marzo 2018, alle ore 18, sulle frequenze di Radio Alfa e in streaming. Ascolta la puntata

Lotta all'amianto - l'OMS : «Casale è un modello da esportare nel Mondo» : Delegazione casalese in Germania per raccontare la resilienza di Alberto Marello Il 'modello Casale' va studiato, clonato ed esportato. Ad affermarlo è l'OMS che martedì, a Bonn, in Germania, ha ...

“Una roba insopportabile”. Caos sul volo di linea. Atterraggio di emergenza. Un caso unico e una paura enorme per chi non s’era accorto di nulla : ma quando la polizia entra nell’aereo scopre la vera causa del “problema”. Una vicenda a dir poco paradossale. E finisce a risate in tutto il Mondo : Se vi scappa una flatulenza mentre siete su un aereo, state attenti, perché potrebbe avere conseguenze davvero drastiche. Si fa per scherzare certo, ma quello che è successo con la compagnia aerea Transavia, è incredibile, anche se dannatamente serio. La società infatti ha punito quattro passeggeri che durante la tratta Dubai-Amsterdam si sono messi a litigare. Il motivo? La flatulenza di uno dei passeggeri. Durante la crociera l’uomo ...

Aquabike - il campionato del Mondo sbarca in Salento : Un evento sportivo che va oltre lo sport, per promuovere ed incentivare l'economia ed il territorio. Un appuntamento inserito tra i Grandi eventi sportivi dalla Regione Puglia e premiato nella finale ...

Salernitani nel Mondo - Alessia Volpe ed i suoi primi 5 anni di ricerca al St Thomas Hospital : L'intera puntata è disponibile in podcast e in replica domenica 11 febbraio 2018, alle ore 18, sulle frequenze di Radio Alfa e in streaming. Ascolta la puntata

Tennis - Ranking WTA (29 gennaio) : la danese Caroline Wozniacki torna ed essere la numero uno al Mondo! Sale Camila Giorgi : Gli Australian Open danno uno scossone alla classifica mondiale del Tennis femminile: in testa al Ranking WTA troviamo, come già detto nei giorni scorsi, la danese Caroline Wozniacki, che torna al vertice esattamente dopo 6 anni: il 29 gennaio 2012 fu il suo ultimo giorno da regina dopo 67 settimane non consecutive di regno, iniziato nell’ottobre 2010. Oggi la danese si riprende la corona, scippandola alla rumena Simona Halep, rimasta al ...

Scherma - Coppa del Mondo Heidenheim 2018 : Gabriele Cimini sale per la prima volta sul podio! L’azzurro è terzo - successo di Kazuyasu Minobe : Grande sorpresa in casa Italia ad Heidenheim dove si svolge una tappa della Coppa del Mondo di spada. Infatti sulle pedane tedesche arriva una straordinaria prestazione del 23enne Gabriele Cimini che chiude il torneo al terzo posto, salendo così per la prima volta in carriera sul podio del massimo circuito internazionale. Lo spadista toscano è stato la grande rivelazione di questa giornata: infatti è riuscito ad arrivare fino in semifinale ...

Scherma - Coppa del Mondo Heidenheim 2018 : Gabriele Cimini sale per la prima volta sul podio! L’azzurro è terzo - successo del giapponese Kazuyasu Minobe : Grande sorpresa in casa Italia ad Heidenheim, per la Coppa del Mondo di spada. Infatti sulle pedane tedesche arriva una straordinaria prestazione del 23enne Gabriele Cimini, che chiude il torneo al terzo posto, salendo così per la prima volta sul podio in carriera in Coppa del Mondo. Lo spadista toscano è stato la grande rivelazione di questa giornata, infatti è riuscito ad arrivare fino in semifinale partendo come numero 90 del ranking. Per ...

Startup : le idee più innovative dal Mondo agricolo - dagli occhiali con la lana al sale spray : Chi semina idee, raccoglie Startup. Dalla valorizzazione degli scarti, alla bioedilizia antisismica fino ai nuovi antistress naturali o al take away marino sono alcune delle geniali innovazioni nate ...

Salernitani nel Mondo - origini e attività del pittore Antonio Balbi : L'intera puntata è disponibile in Podcast oppure in replica domenica 28 gennaio 2018, alle ore 18, sulle frequenze di Radio Alfa e in streaming. Ascolta la puntata