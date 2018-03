Mondo TV - accordo con Henan York per grande parco divertimenti in Cina : Mondo TV ha sottoscritto un nuovo accordo con Henan York per l'avvio della fase di studio dei presupposti per la realizzazione di un parco divertimenti a tema in Cina da parte di una eventuale joint ...

Mondo TV - nuovo accordo di licenza con Abu Dhabi Media : Mondo TV ha sottoscritto un nuovo accordo di licenza con Abu Dhabi Media, società televisiva governativa di Abu Dhabi. La licenza, spiega il broadcaster di cartoni animati in una nota, ha ad oggetto

Mondo Tv : concluso accordo con Admiranda su Robot Trains per l'Italia : L'accordo, precisa la società in un comunicato, prevede il pagamento di un minimo garantito e di royalties da parte di Admiranda a favore di Mondo Tv per le vendite eccedenti l'importo minimo ...

Incontro con Kim - Casa Bianca frena. Trump : accordo buono per il Mondo - : Il presidente Usa ha commentato su Twitter l'invito di Kim Jong-un a un vertice sulla denuclearizzazione. Il tweet dopo le parole della portavoce Sarah Sanders: "Nessun colloquio senza passi concreti".

Corea del Nord - Trump : si lavora ad un accordo - “un bene per il Mondo” : “L’accordo con la Corea del Nord è in piena fase di realizzazione e sarà, se verrà completato, un accordo molto buono per il mondo“: questo il post pubblicato su Twitter dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Data e luogo sono ancora “da determinare“. L'articolo Corea del Nord, Trump: si lavora ad un accordo, “un bene per il mondo” sembra essere il primo su Meteo Web.

Cosa andrà storto nell'accordo tra Corea del nord e resto del Mondo? Le previsioni degli esperti : Quei dati ci serviranno anche come lente attraverso la quale il mondo potrà vedere la vera natura del regime, in netta contrapposizione con la maschera indossata durante i Giochi olimpici". Del ...

Coppa Davis - accordo Piqué-ITF per il nuovo formato in stile Coppa del Mondo : Il nostro investimento permetterà lo sviluppo di questo sport in tutto il Mondo". Soddisfatto per questo principio di accordo anche David Hagger, presidente della ITF: "La nostra idea è creare un ...