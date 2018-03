Mondo di Mezzo | il procuratore generale | «Era una associazione di stampo mafioso»

Florenzi - il Mondo di mezzo tinto di giallorosso : 'Io sono la via di mezzo'. Ridendo, Florenzi a La domenica sportiva ha regalato la miglior fotografia di se stesso. Anche se il riferimento di Alessandro era al passaggio generazionale in azzurro - ...

Mondo di mezzo - la Corte d'Appello : no a nuovo dibattimento nel processo di secondo grado : Non ci sarà un nuovo dibattimento nel processo di secondo grado sul 'Mondo di mezzo'. Il collegio della terza sezione, presieduto da Claudio Tortora ha accolto le motivazioni della procura che ...

Mondo di mezzo - al via processo appello : Ha preso il via nell'Aula bunker di Rebibbia il processo di secondo grado al cosiddetto "Mondo di mezzo",in cui sono imputate 43 persone di cui 19 accusate di associazione di stampo mafioso, reato non riconosciuto nel primo grado. A prendere la parola il difensore di Carminati,Naso,che parla di "un processetto mediaticamente costruito con le inchieste di Lirio Abbate"da lui ribattezzato Delirio Abbate."Si processano le persone per quello che ...

Mondo di mezzo - via all'Appello per Carminati e altri 42 imputati : Una prima udienza per discutere le eccezioni preliminari, al momento tutte respinte. È cominciato così il processo di appello al cosiddetto Mondo di mezzo che secondo l'accusa consisteva di una ...

'Mondo di mezzo' - al via il processo d'appello : Respinta dai giudici la richiesta di trasferimento di Buzzi e Carminati. Solidarietà FNSI a Lirio Abbate dopo le parole dell'avvocato Bruno Naso

Roma - Mondo di mezzo - al via il processo d'appello : 43 imputati : È iniziata nell'aula Bunker di Rebibbia la prima udienza del processo di secondo grado al Mondo di mezzo, procedimento a carico di 43 imputati per 19 dei quali la Procura di Roma contesta l'...

Dall'Ue alla Cina mezzo Mondo in allarme su dazi acciaio Trump : Roma, 2 mar. , askanews, mezzo mondo in allarme e pronto alle rappresaglie per l'annuncio di Donald Trump sulla volontà di aumentare i dazi sulle importazioni di acciaio e prodotti siderurgici. 'Non sarebbe la strada giusta e ...

“Altezza al quadrato per 18’’. Il Cinderella Weight Challenge fa paura. È l’ultima folle tendenza che ha contagiato le ragazzine di mezzo Mondo. Sì - ha a che fare con la principessa Disney ed è davvero spaventosa. Va fermata : La nuova moda che sta conquistando le teenager e che dilaga sui social è molto ma molto preoccupante. Si chiama “Cinderella Weight Challenge” ed è una cosa agghiacciante. Come recita il titolo stesso, la “moda” in questione ha preso spunto dalla principessa Disney Cenerentola che ha un vitino di vespa (abbastanza irreale). In pratica le ragazze seguono diete folli per diventare magre come Cenerentola. La “Cinderella Weight Challenge” usa ...

Roma - inchiesta «Mondo di mezzo» : chiesto processo per 23 : Troppo pochi tre anni e tre mesi per la funzionaria simbolo del Mondo di Mezzo: il gip Claudio Carini respinge la richiesta di patteggiamento proposta da Emanuela Salvatori, ex responsabile dei campi ...

Mondo di mezzo : pm chiede processo per 23 : ANSA, - ROMA, 22 FEB - La Procura di Roma ha rinnovato la richiesta di rinvio a giudizio per 23 persone nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta sul Mondo di mezzo. Il pm Luca Tescaroli, davanti al gup Monica Ciancio, ha sollecitato il giudizio tra gli altri per l'ex capogruppo Pd in Campidoglio Francesco D'Ausilio e l'ex direttore generale di Ama,...

Mondo di mezzo - la procura : “Confiscare beni per 150 milioni a Carminati e Buzzi” : Opere d’arte, conti correnti, libretti di deposito, immobili, quote societarie, auto e motoveicoli, fabbricati, terreni, magazzini e depositi. Sono alcuni dei beni già sequestrati a Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, entrambi detenuti, per i quali la procura di Roma ha chiesto la confisca per un totale di 150 milioni. In una memoria davanti al Tribunale che si occupa delle misure di prevenzione e sulle quali i giudici decideranno nelle ...

“Me l’ha strizzata e mi ha detto maiale grasso”. Choc nel Mondo dello spettacolo. Nel bel mezzo dell’evento - proprio lui si avvicina alla splendida star e dà vita al momento più trash della storia. Presenti sconvolti : Il mondo della moda può essere spietato. Tutti sappiamo come le modelle siano sottoposte a pressioni di ogni tipo per eguagliare modelli di bellezza delle volte irraggiungibili. Ma se a questo uniamo le difficoltà dei rapporti interpersonali legati alle molestie diventa un incubo. In questi ultimi giorni è esploso un nuovo scandalo che ha visto al centro la denuncia della super modella Kate Upton nei riguardi di Paul Marciano, i ...