Mondiali 2018 | Piccinini commenterà le partite per Mediaset

Messi ostaggio dell'Isis a Mosca : minacce terroristiche sui Mondiali 2018 : Nella nuova immagine condivisa da SITE Intelligence Group, compagnia statunitense che si occupa di tracciare ogni genere di attività online dei jihadisti, compare Lionel Messi, calciatore...

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud 6-7 al nono end. Le azzurre provano l’impossibile! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (martedì 20 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare due partite decisive per il nostro futuro nel torneo: prima il match contro la Corea del Sud e poi la sfida più abbordabile contro la Germania. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff. OASport vi propone la ...

Mondiali 2018 - ecco la seconda maglia della Spagna : bianca con inserti rossi : E' improntata alla tradizione la seconda maglia che la Spagna indosserà ai Mondiali 2018: bianca con inserti arancio L'articolo Mondiali 2018, ecco la seconda maglia della Spagna: bianca con inserti rossi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : quando gareggia Carolina Kostner nel programma corto? Orario e programma. Come vederla in tv : La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Premium Play e Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. ...

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud 1-7 dopo il quinto end - le azzurre soffrono : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile , martedì 20 marzo, : cronaca in tempo reale, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 con ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : quando gareggia Carolina Kostner nel programma corto? Orario e programma. Come vederla in tv : Mercoledì 21 marzo inizieranno i Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico: tutto è pronto al Mediolanum Forum di Milano per una rassegna iridata che si preannuncia altamente spettacolare e che richiamerà l’attenzione di migliaia di appassionati, pronti a sostenere i propri beniamini sugli spalti. Sarà anche il grande giorno di Carolina Kostner che aprirà le danze: il programma, infatti, incomincia proprio con il programma corto femminile e ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : domani lo short program femminile : Zagitova in cerca della tripletta - Kostner sogna il podio : domani alle ore 10:45, sul prestigioso scenario del Mediolanum Forum di Assago, inizieranno ufficialmente i Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico, nuovamente in Italia dopo l’edizione torinese del 2010. La prima gara sarà una delle più attese: scenderanno infatti sul ghiaccio per lo short program le atlete del singolo femminile. Partirà con i favori del pronostico, decisa a conquistare in un solo anno il titolo Europeo, Olimpico e ...

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud - sfida durissima per le azzurre! Serve l’impresa : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (martedì 20 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare due partite decisive per il nostro futuro nel torneo: prima il match contro la Corea del Sud e poi la sfida più abbordabile contro la Germania. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff. OASport vi propone la ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : le statistiche e il medagliere storico della rassegna iridata : Avranno inizio mercoledì i Campionati Mondiali di Milano, in programma al Forum di Assago del capoluogo lombardo fino al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina d’Ampezzo e, più di recente, nel 2010 a Torino. La rassegna mondiale di Pattinaggio di figura è una delle competizioni sportive più antiche ancora esistenti, ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori a Doha per continuare a splendere. Dopo le Finali ai Mondiali si sogna il colpaccio : Lara Mori è pronta per fare il suo esordio in Coppa del Mondo. La toscana non ha mai affrontato una tappa del circuito riservato ai singoli attrezzi, l’occasione di Doha (21-24 marzo) sarà così ghiotta per la nostra veterana che avrà il modo di fare il proprio esordio stagionale in questa stagione appena iniziata. L’allieva di Stefania Bucci si è già esibita a inizio marzo in Serie A e ha subito avuto il modo di mettersi in luce, in ...

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : l’Italia sfida Corea del Sud e Germania per sognare in grande : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (martedì 20 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare due partite decisive per il nostro futuro nel torneo: prima il match contro la Corea del Sud e poi la sfida più abbordabile contro la Germania. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff. OASport vi propone la ...

