Ladi Harveyha annunciato di aver presentato istanza di fallimento a meno di sei mesi dalla valanga di accuse di aggressione sessuale per l'ex produttore di Hollywood. Lo studio ha inoltre dichiarato che libererà gli accusatori dagli accordi di non divulgazione cheaveva usato per zittirli,permettendo alle donne di parlare senza temere ritorsioni. "Anche se va in, larimane impegnata (...) a portare avanti la ricerca della giustizia per le vittime", ha fatto sapere la compagnia.(Di martedì 20 marzo 2018)