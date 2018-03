Modella siberiana si getta dal sesto piano per non essere violentata | ma finisce in

huffingtonpost

(Di martedì 20 marzo 2018) Unasi spezza la schiena saltando daldi un hotel di Dubai per sfuggire all'imprenditore americano che aveva tentato di violentarla e ucciderla.Questa la versione di Ekaterina Stetsyuk,ventiduenne originaria della Siberia orientale che attualmente si trova in custodia cautelare nel suo letto d'ospedale. Strano, ma vero: l'accusa della ragazza, infatti, è stata contraccambiata dall'uomo, che ha affermato distato aggredito.La madre della ragazza nega tutto: "L'aggressione è avvenuta il 3 marzo. Un uomo, uno straniero, ha attaccato mia figlia, afferrandola al collo e mettendole un coltello alla gola. Lei ha cercato di salvarsi la vitandosi dal. Ha riportato gravi ferite, non può camminare".Stando alle voci, Ekaterina Stetsyuk sarebbe più che una comunee si sarebbe trovata nella città degli ...