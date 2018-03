Moab Easter Jeep Safari - Tutte le concept della 52esima edizione

quattroruote

(Di martedì 20 marzo 2018) Lasi prepara per uno degli eventi più importanti dell'anno: parliamodel. Per quest'occasione, con la collaborazioneMopar, la Casa americana ha realizzato sette, alcune basate su modelli di serie, altre ispirate a versioni del passato. Diversi accessori utilizzati per i prototipi entreranno a far parte del catalogoPerformance Parts e consentiranno ai clienti ulteriori personalizzazioni.Wagoneer Roadtrip. Partendo da un esemplare originale del 1965 laha dato vita a questa versione speciale, che unisce look vintage a soluzioni più attuali. Il passo è stato allungato di 5" (quasi 13 cm) ed è abbinato a carreggiate allargate che hanno richiesto nuovi parafanghi. Sono stati rivisti i paraurti e scelta la tinta Bottle Green. Il telaio è stato rinforzato nei punti più sollecitati e sono stati ...