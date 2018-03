MMA | fanta-matchmaking dopo UFC FN 127

Animali Fantastici 2 : i crimini di Grindelwald / Trailer video - prime iMMAgini del film con Eddie Redmayne : Animali Fantastici 2: i crimini di Grindelwald, Trailer video: arrivano le prime immagini del film con Eddie Redmayne e Johnny Depp, diretto da David Yates, nelle sale dal 15 novembre 2018.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:33:00 GMT)

Morte Davide Astori - il commento di Cassano : FantAntonio spiega il suo ‘draMMA’ : Morte Davide Astori – La notizia della Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, i funerali si svolgeranno nella giornata di domani. Tanti i commenti da parte di calciatori, nelle ultime ore sono arrivate anche le dichiarazioni da parte di Antonio Cassano come riporta il Corriere della Sera: “Sono molto triste, perché Davide era un amico che avevo incontrato tante volte in Nazionale. Un amico di 31 anni, nessuno ...

IMMAgini aggiornamento Final Fantasy XV in vista del Royal Pack : Oggi, martedì 6 marzo, sono disponibili Final Fantasy XV Royal Edition e Final Fantasy XV Windows Edition, edizioni per PS4, Xbox One e PC che includono la versione completa e aggiornata del gioco di Hajime Tabata. Insieme a questi due nuovi formati del titolo Square Enix, il team di sviluppo ha rilasciato un aggiornamento che vi abbiamo già segnalato: adesso, tuttavia, sono disponibili anche le Immagini dell'update. La patch di Final Fantasy ...

Schede sbagliate e scrutatori fantasma. Nei seggi è già draMMA : La sera di vigilia del voto è stata agitata da una serie di errori e contrattempi che hanno messo a dura prova la macchina elettorale. A Palermo si sono dovute ristampare nella notte 200.000 Schede dopo che in diverse zone erano state recapitate per errore quelle del collegio uninominale del Senato destinate a Bagheria. Nella provincia di Mantova le Schede per le Regionali in Lombardia avevano il simbolo del Pd nazionale e non quello ...

Come la fantascienza è cambiata nell’iMMAginare le nostre città : La fantascienza è quasi sempre un esercizio retorico in cui immaginiamo un futuro in cui accentuare fino all’estremo determinati comportamenti dell’essere umano oggi, un modo per tendere a un domani migliore o ammonirci da ciò che potrebbe succedere. Una delle cose più interessanti della fantascienza è senza dubbio il modo in cui viene immaginata la città del futuro, perché immaginare uno spazio urbano vuole anche dire immaginare chi ci ...

EMMA Bonino possibile premier di mediazione. Ma c'è anche il fantasma di Giuliano Amato : Due settimane e spicci alle elezioni. Quale governo sarà resta un rebus, ad oggi davvero difficile da risolvere: i sondaggi non danno alcuna maggioranza, se non qualche speranza per il centrodestra. E ...

Monza : arriva "Le iMMAgini della fantasia" 2018 e parla giapponese : il Giappone il protagonista dell'edizione 2018 di "Le immagini della fantasia", la mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia che torna per la 21esima volta a Monza: apertura il 17 febbraio.

Autogol Bonucci o DonnaruMMA? Ecco la decisione per il Fantacalcio [VIDEO] : Autogol Bonucci o Donnarumma? Questa è la domanda che molti appassionati di Fantacalcio si staranno ponendo in questo pomeriggio di Serie A. Un gol abbastanza fortunoso quello dell’Udinese, dato che sul tiro di un attaccante friulano hanno deviato il pallone prima Bonucci e successivamente anche Donnarumma. Proprio per questo l’autorete sarà assegnata proprio al portiere della Nazionale e del Milan, che ha deviato in porta di testa ...

RENZI E IL PROGRAMMA PD/ Tra Peppino Impastato e lo spot Telefunken : "Noi siamo scienza - non fantascienza" : RENZI e il PROGRAMMA Pd: il segretario del Partito Democratico lancia le sue proposte in vista delle Elezioni. E non è la prima volta che si rifa allo spot anni Ottanta della Telefunken(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 12:15:00 GMT)

PROGRAMMA PD/ Le bugie e la fantascienza nelle promesse dem : Ieri Renzi ha presentato il PROGRAMMA elettorale del Pd, che contiene qualche bugia sul passato e qualche promessa di troppo per il futuro.

Final Fantasy VII Remake torna a mostrare iMMAgini - stavolta in alta definizione : Non molto tempo fa vi abbiamo riportato una galleria di immagini per Final Fantasy VII Remake, diffuse nel corso di un evento celebrativo: si trattava, infatti, di alcuni stralci estrapolati da dei concept artwork, esibiti durante la Final Fantasy 30th Anniversary Exhibition - Farewell Story Exhibition -, tenutasi a Toky nelle scorse settimane. In questa occasione, infatti, abbiamo potuto ammirare dei curiosi concept legati propri oa Final ...

Britannia - produzione originale Sky Atlantic HD il draMMA storico si intreccia con il fantasy : Giulio Cesare ha fallito nell’impresa, ma i romani sono determinati a conquistare la Britannia. Le tribù e i druidi sono così costretti ad unire le forze per difendere la loro terra. La storia della campagna più avvincente dell’esercito romano è al centro della produzione originale Sky Britannia, da lunedì 22 gennaio dalle 21.15 su S...