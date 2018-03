MIUI 9 5 Global Stabile è in roll out | MIUI Global Beta rimuove i temi e Mi Message

MIUI 9.5 Global Stabile porta le risposte veloci nelle notifiche e altre novità : Xiaomi ha iniziato il roll out di MIUI 9.5 Global Stabile per Xiaomi Redmi Note 4, introducendo finalmente la possibilità di rispondere direttamente dalla tendina delle notifiche, oltre ad altri piccoli miglioramenti. L'articolo MIUI 9.5 Global Stabile porta le risposte veloci nelle notifiche e altre novità proviene da TuttoAndroid.

MIUI 9 Global Stabile arriva su altri 22 smartphone : Xiaomi continua a rilasciare la versione Global Stabile di MIUI 9, che da oggi è disponibile per altri ventidue dispositivi, tra cui Xiaomi Mi MIX 2, Mi Max 2 e per altri modelli. L'articolo MIUI 9 Global Stabile arriva su altri 22 smartphone proviene da TuttoAndroid.

Anche Xiaomi Mi MIX riceve le gesture a schermo pieno con MIUI 9 Global Beta : La nuova MIUI 9 Global Beta per Xiaomi Mi MIX introduce le gesture a schermo pieno, una funzione ripresa da quella di iPhone X e già vista nei dispositivi con schermo 18:9 del produttore cinese. L'articolo Anche Xiaomi Mi MIX riceve le gesture a schermo pieno con MIUI 9 Global Beta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Note 2 riceve Android 8.0 Oreo con MIUI 9 Global Beta 8.2.1 : Xiaomi Mi Note 2 sta ricevendo ufficialmente l'aggiornamento ad Android Oreo, l'ultima versione del robottino è infatti disponibile con la ROM MIUI 9 Global Beta in versione 8.2.1. Il phablet di fascia alta era stato presentato da Xiaomi nell'ottobre 2016 e questo è il suo secondo major update. L'articolo Xiaomi Mi Note 2 riceve Android 8.0 Oreo con MIUI 9 Global Beta 8.2.1 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 5 riceve la prima MIUI 9 Global Beta basata su Android 8.0 Oreo : Dopo aver rilasciato la prima versione stabile di MIUI 9 per Mi 6 basata su Android 8.0 Oreo, Xiaomi pubblica la prima Global Beta basata su Oreo per Xiaomi Mi 5, che si conferma come uno degli smartphone più supportati dal produttore cinese. L'articolo Xiaomi Mi 5 riceve la prima MIUI 9 Global Beta basata su Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi rilascia MIUI 9 Global Beta 8.2.1 con ottimizzazioni per i giochi e Oreo : Xiaomi rilascia la versione 8.2.1 di MIUI 9 Global Beta, con alcuni piccoli miglioramenti. In particolare troviamo alcune novità dedicate al Game Speed Booster, correzione di errori per i dispositivi che hanno già ricevuto l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo e altri bug fix più specifici. L'articolo Xiaomi rilascia MIUI 9 Global Beta 8.2.1 con ottimizzazioni per i giochi e Oreo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

MIUI 9 8.1.18 Global Beta ha portato le patch di gennaio sui dispositivi Xiaomi : L'aggiornamento di MIUI 9 Global Beta, arrivata alla versione 8.1.18, ha portato sui dispositivi Xiaomi interessati le patch di sicurezza di gennaio 2018, insieme ad alcune ottimizzazioni, nuovi suoni di sistema e suonerie e a un'ottimizzazione della memoria interna per liberare una maggior quantità di spazio. L'articolo MIUI 9 8.1.18 Global Beta ha portato le patch di gennaio sui dispositivi Xiaomi è stato pubblicato per la prima volta su ...

Android 8.0 Oreo arriva su Xiaomi Mi MIX 2 con MIUI 9 Global Beta 8.1.18 : L'aggiornamento alla versione 8.1.18 di Miui 9 Global Beta per Xiaomi Mi MIX 2, il tri bezel less del produttore cinese, ha portato l'atteso aggiornamento ad Android 8.0 Oreo. Oltre alle tantissime novità introdotte dalla nuova versione del robottino verde ce ne sono altre dedicate proprio allo smartphone. L'articolo Android 8.0 Oreo arriva su Xiaomi Mi MIX 2 con Miui 9 Global Beta 8.1.18 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 6 riceve ufficialmente Oreo con MIUI 9 8.1.1 Global Beta : Xiaomi pubblica la nuova versione di MIUI 9 Global Beta, che per Xiaomi Mi 6 equivale all'arrivo di Android 8.0 Oreo. L'articolo Xiaomi Mi 6 riceve ufficialmente Oreo con MIUI 9 8.1.1 Global Beta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.