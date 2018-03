Mirkoeilcane riparte con un tour poco demoscopico

domanipress

(Di martedì 20 marzo 2018) Si aggiungono due nuove date al “Secondo Me – un”, ildiLEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA SU DOMANIPRESS prodotto da Otr Live che, da mercoledì 4 maggio, dal Santeria Social Club di Milano, porterà il cantautore romano sui palchi dei migliori club delle principali città italiane: mercoledì 16 maggio al Polo Universitario Monte Dago di Ancona in occasione del Your Future Festival (in collaborazione con Multicultura) e sabato 26 maggio al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata (Te). A fine marzo, invece, ci saranno altri due firmacopie a Lecce (26 marzo – 18.30 – Feltrinelli) e Bari (27 marzo – 18.00 – Feltrinelli). Ecco le date finora confermate: 4 maggio – Santeria Social Club – Milano; 5 maggio – Vinile – Bassano del Grappa (Vi); 10 maggio – Teatro Quirinetta – Roma; 11 maggio – Magazzini Fermi – Aversa (Ce); 12 maggio – The Cage Theatre – ...