Minaccia carie per il sorriso dei bimbi : Roma, 20 mar. (AdnKronos Salute) – La carie torna a mettere in pericolo il sorriso dei più piccoli. “Da studi e rivelazioni effettuate da soggetti internazionali negli ultimi anni la carie è in aumento: si stima fino al 10%”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Mauro Rocchetti, vice presidente vicario Andi (Associazione nazionale sentisti italiani), intervenuto oggi all’Enpam a Roma all’evento dedicato alla ...