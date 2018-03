Milano Tempo di legalità in biblioteca fino al 26 maggio

Maltempo Milano : già oltre 3mila interventi per chiudere le buche in città : Nelle ultime due settimane il Comune di Milano ha predisposto un rafforzamento degli interventi sul territorio cittadino per riparare le strade a seguito del Maltempo. Ben 13 squadre, due del Nucleo di intervento rapido del Comune e 11 dei quattro Reparti strade che ogni giorno operano in città e che, ad oggi, hanno già realizzato circa 3mila interventi. Opere urgenti attivate su segnalazioni o a seguito di sopralluoghi che hanno permesso agli ...

Filippo Ganna/ Dopo la Milano-Sanremo punta alle Olimpiadi (Che tempo che fa) : Nello studio di Che tempo che fa oggi ci sarà Filippo Ganna, ciclista campione del mondo dell’inseguimento individuale, che ha corso ieri la Milano-Sanremo(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:32:00 GMT)

Maltempo - allerta in Lombardia : a Milano monitorati Seveso e Lambro : allerta gialla dalla Toscana all'Umbria per rischio idrogeologico e idraulico, mareggiate e venti di burrasca sulle regioni del sud

Maltempo : Comune Milano attiva allerta meteo e monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - E' scattata l'allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione con forti piogge. L'allerta è stata attivata dalle ore 18 fino alle ore 12 di domenica 18 marzo. Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, al centro di

Maltempo Milano : il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano dalle 18 di domani fino alle 12 di domenica 18 marzo a causa del passaggio di una perturbazione caratterizzata da forti piogge. Il Comune ha disposto l’attivazione del Centro Operativo di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. E’ stato anche avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. ...

Maltempo Lombardia : allerta fiumi soprattutto nel nodo idrico di Milano : Sorvegliati speciali nelle prossime ore i fiumi e corsi d’acqua soprattutto nel nodo idrico di Milano. La sala operativa della protezione civile della Lombardia ha diramato un’allerta valida a partire dalle 18 di stasera fino a domani. A Milano spiega l’assessore all’Ambiente Marco Granelli è “attivo lo scolmatore e anche il sistema di protezione civile con squadre MM Protezione civile e Polizia Locale in ...

Milano-Sanremo 2018 - orario d'inizio e come vederla in tv. Il programma completo e come seguirla in tempo reale : La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Sky Go e su Premium Play, in ...

LIVE Milano-Sanremo 2018 in DIRETTA : la Classicissima in tempo reale. Sagan e Kwiatkowski favoriti - l’Italia punta su Viviani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Milano-Sanremo 2018. Vi aggiorneremo in tempo reale, minuto per minuto e sin dalla partenza, sulla Classicissima di Primavera, una corsa che vale una carriera. Il grande favorito, neanche a dirlo, sarà il tre volte campione del mondo Peter Sagan, sinora sempre respinto in carriera sulle strade della Liguria. Lo slovacco dovrà vedersela principalmente con il polacco Michal Kwiatkowski, vincitore ...

