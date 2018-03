Milano-Sanremo | Peter Sagan | ‘Risultato positivo per il ciclismo’

Vincenzo Nibali : ecco le sue ambizioni dopo la Milano-Sanremo - le dichiarazioni Video : Per Vincenzo #Nibali, la stagione 2018 è iniziata nel migliore dei modi, con la conquista della classicissima la Milano-Sanremo. [Video] Una manifestazione ciclistica dove lo Squalo si è imposto sul finale compiendo qualcosa di storico. dopo i festeggiamenti del caso, il corridore messinese non è intenzionato a placare la sua fame di vittoria e si concentra per i prossimi appuntamenti stagionali. La sua preparazione atletica è iniziata mettendo ...

Nibali - il trionfo alla Milano-Sanremo vale il terzo posto nella classifica internazionale : Roma - Lo spettacolare trionfo nella Milano-Sanremo di sabato scorso ha permesso a Vincenzo Nibali di compiere un bel salto in avanti, nella classifica dell'Unione ciclistica internazionale. Lo '...

Ciclismo - Greipel e Cavendish si fermano dopo la Milano Sanremo Video : Anche quest’anno non sono purtroppo mancate le cadute e gli infortuni durante la Milano Sanremo [Video]. L’incidente più spettacolare è avvenuto poco prima dell’imbocco della salita al Poggio, quando #Mark Cavendish ha centrato uno spartitraffico ad altissima velocita'. Per il velocista britannico è stato l’ennesimo incidente di un avvio di stagione simile ad una corsa ad ostacoli. È finita male anche la #Milano Sanremo di un altro grande ...

Milano Sanremo - Kwiatkowski : ‘Gli altri hanno smesso di pedalare’ Video : L’epilogo della Milano Sanremo, [Video]e soprattutto il comportamento di alcune squadre, ha lasciato molto sorpreso il campione uscente Michal Kwiatkowski. Il campione polacco e capitano del Team Sky era rimasto nelle posizioni di testa del gruppo per quasi tutta la corsa, ma nel momento clou, quando sul Poggio è partito Vincenzo Nibali, non ha replicato. L’ex Campione del Mondo ha poi motivato questa sua strategia attendista che alla fine non ...

Milano-Sanremo alla vecchia maniera : ritorno al futuro : Sotto gli occhi di David Lappartient, il capo del ciclismo mondiale, e di Renato Di Rocco, il presidente federale, s'è consumato un successo di enorme importanza anche politica per il nostro ...

Milano-Sanremo 2018 : Matteo Trentin protagonista - segnali importanti in vista delle Classiche del Nord : La Milano-Sanremo 2018 è stata, è e sarà sempre quella di Vincenzo Nibali. Di un attacco che ha riportato all’Italia la Milano-Sanremo dopo 12 stagioni di astinenza. Eppure, i tifosi azzurri hanno potuto ammirare anche un ottimo Matteo Trentin, che pur senza toccare le vette del connazionale è riuscito ad evadere dal gruppo per provare a mettersi nelle migliori condizioni per vincere. In particolare, segnali incoraggianti in vista delle ...

