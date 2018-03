Milano prima guerra mondiale | il centenario

Ciclismo - Vincenzo Nibali vince per la prima volta la Milano-Sanremo dopo la fuga in salita : vincenzo Nibali vince la Milano-Sanremo per la prima volta. dopo i due successi al Giro d’Italia, i trionfi alla Vuelta di Spagna e al Tour de France, a 33 anni il messinese aggiunge al suo palmares anche la più importante classica del Ciclismo italiano. Un sigillo che esce dalla logica delle corse su due ruote, conquistato da uno scalatore in una gara che storicamente è terreno di conquista dei velocisti. Il campione Nibali, negli anni dei ...

Milano-Sanremo 2018 - la Classicissima di Primavera partita stamani sotto la pioggia : Tra queste, una delle più antiche della Liguria: la Festa di San Benedetto Revelli che, con cortei, spettacoli, giochi pirotecnici, falò e musica, ricorda il voto al Santo Patrono fatto nel 1625 ...

Gualtiero Marchesi 'The Great Italian' film - lunedì 19 marzo anteprima a Milano : ... illycaffè, Parmigiano Reggiano e S.Pellegrino hanno sempre lavorato al fianco suo e di tanti altri grandi chef per sostenere e promuovere lo stile di vita italiano nel mondo. "Ferrari Trentodoc ...

Milano. Pulizie appartamenti aria di primavera : Il servizio di Pulizie degli appartamenti a Milano entra in una fase di elevate richieste. L’arrivo della primavera infatti funge

Ciclismo - Milano-Sanremo 2018 : Sagan a caccia della prima vittoria. E gli italiani? : Il tre volte campione del mondo ha solo sfiorato la Classicissima, chiudendo due volte secondo , 2013 e 2017, e altrettante volte quarto , 2012 e 2015, . Lo slovacco della Bora Hansgrohe dovrà ...

Milano. Università della terza età : programma primavera 2018 : Il Municipio 6 di Milano organizza in collaborazione con l’Università della terza età, “programma sessione primaverile 2018”. L’iniziativa è curata da Auser

Milano - Forza Nuova entra per la prima volta in istituzioni comunali - : Roberta Perrone, ex capogruppo della Lega Nord nel Consiglio del Municipio 5, ha aderito al movimento di estrema destra: "È una realtà che si sposa con i miei ideali". Anpi: "Grave, città è medaglia d'...

Milano-Sanremo 2018 - quando si corre? Data - programma - orari e tv della Classicissima di Primavera : La Milano-Sanremo 2018, la Classicissima per eccellenza del ciclismo, si correrà sabato 17 marzo: la stagione dei pedali entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, un evento imperdibile e unico nel suo genere, una gara mitica e ricca di fascino aperta a molteplici soluzioni. La corsa più lunga del modo catalizzerà l’attenzione di tantissimi appassionati: 291 chilometri tutti da vivere tra il capoluogo meneghino e ...

A Milano il record di multe - nel Napoletano il primato dei sinistri : A Milano il record di multe, nel Napoletano il primato dei sinistri Gli automobilisti meneghini sono i più tartassati d’Italia Continua a leggere L'articolo A Milano il record di multe, nel Napoletano il primato dei sinistri proviene da NewsGo.

Milano-Sanremo 2018 : programma - orari e tv. La data e come seguire in tempo reale la Classicissima di Primavera : Sabato 17 marzo si correrà la Milano-Sanremo, la Classicissima per ciclismo, l’appuntamento per eccellenza di questa prima parte di stagione. La corsa più lunga al mondo, con i suoi 291 chilometri da percorrere, è ricca di fascino e di storia, amata da ciclisti e appassionati che seguiranno la corsa in dai primi metri. La partenza dal capoluogo meneghino (in via della Chiesa Rossa), l’arrivo nella celeberrima località balneare ...

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2018. Bianchi e Carraro : donne d’assalto nella prima giornata del meeting targata Le Clos : La “solita” Ilaria Bianchi, costante sotto i 58″ nei 100 farfalla e una buona Martina Carraro, dominatrice nei 100 rana: sono loro le donne copertina della prima giornata del Trofeo Città di Milano che apre, di fatto, la stagione italiana del Nuoto in vasca lunga a un mese dagli Assoluti di Riccione. La farfallista emiliana vince una bella battaglia con 57″94 davanti ad una buona Di Liddo (58″12), mentre Martina ...

Scaletta dei The Script in Italia - al via il 9 marzo da Milano per la prima tappa del Freedom Child Tour : orari e ultimi biglietti disponibili : Al via questa sera il primo attesissimo concerto dei The Script in Italia, per il Freedom Child Tour 2018. La band irlandese fa ritorno nel nostro Paese a distanza di tre anni per due eventi in programma questa sera e martedì 13 marzo . I The Script in Italia si esibiranno questa sera al Mediolanum Forum di Assago, per la prima delle due date in Italia. Martedì 13 marzo, infatti, la band sarà al Gran Teatro Geox di Padova. La band di Danny ...