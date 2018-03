Milan | trovato l' accordo per il rinnovo di Cutrone | nuova scadenza e ingaggio aumentato

Milan o - giovane trovato morto a bordo di un treno : forse è overdose : Lo hanno trovato senza vita all'interno del bagno di un treno regionale alla stazione Cadorna di Milano : un uomo di circa vent'anni è morto dentro i servizi di un vagone di treno rd ed è stato trovato questa mattina allo scalo milanese.Il corpo del giovane è stato rinvenuto a bordo di un convoglio in servizio sulla linea ferroviaria che collega il capoluogo lombardo a Saronno, in direzione della città ambrosiana. Gli inquirenti sono al ...

Milan o - 20enne trovato morto su un treno : 11.42 Un ragazzo di 20 anni originario di Como é stato trovato morto stamane all'interno del bagno di un treno treno rd alla stazione Cadorna di Milano . Il giovane aveva viaggiato su un convoglio della linea Saronno- Milano , in direzione del capoluogo lombardo. Sul fatto sono in corso tutti gli accertamenti, ma si ipotizza che il giovane sia deceduto a causa di un'overdose.

Milan o - morto clochard 47enne Ancora una vittima del freddo Trovato già in arresto cardiaco : Un uomo di 47 anni stato Trovato in arresto cardiaco nei pressi della stazione Centrale. Senza successo i tentativi di rianimazione del 118, con i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e un'automatica Segui su affaritaliani.it

Milan o - morto clochard 47enne Ancora una vittima del freddo Trovato già in arresto cardiaco : Un uomo di 47 anni stato Trovato in arresto cardiaco nei pressi della stazione Centrale. Senza successo i tentativi di rianimazione del 118, con i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e un'automatica Segui su affaritaliani.it

Italia sotto zero - clochard trovato morto a Milano : Italia sotto zero, clochard trovato morto a Milano L’uomo sarebbe deceduto per le basse temperature della notte, con minime diversi gradi sotto lo zero. Continua a leggere L'articolo Italia sotto zero, clochard trovato morto a Milano sembra essere il primo su NewsGo.