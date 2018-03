Milan | Raiola La nazionale fa schifo senza Balotelli Reina? Speriamo titolare

Raiola : 'Al Milan l'anno prossimo spero giochi Reina' : 'Donnarumma o Reina in porta nel Milan della prossima stagione? Io spero che ci sia Reina'. Cosi' Mino Raiola ai microfoni del programma 'Tutti Convocati' di Radio 24. L'agente del portiere rossonero ...

Milan - al vaglio della finanza tutti i contratti conclusi con Raiola : Su richiesta del fisco olandese , la Guardia di finanza nelle scorse settimane si è recata presso la sede del Milan , acquisendo tutti i contratti che Mino Raiola , il super-procuratore del calcio ...

Inchiesta su Raiola : la Finanza nella sede del Milan per i contratti di Donnarumma - Balotelli e Niang : ... Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli - da soli hanno un valore di mercato pari a 160 milioni - è tra i più ricchi intermediari sportivi del mondo. Secondo Forbes, è il quarto in assoluto ...

Juve - contatti con Raiola per la beffa al Milan : Secondo quanto svelato da Rai Sport , i contatti tra la Juventus e Mino Raiola stanno andando avanti. Visti gli ottimi rapporti si lavora anche per Jack Bonaventura come beffa al Milan sul mercato, ma non sarà facile.

Milan - Raiola parla di Bonaventura con la Juve. E spunta un altro club : Mino Raiola ha parlato dell'idea Jack Bonaventura con la Juventus. Lo fa sapere Ciro Venerato di Rai Sport , il Milan però non vorrebbe privarsene ma Raiola ha fatto presente che su Bonaventura c'è anche un top club tedesco, riconducibile al Borussia Dortmund .

Gattuso - frasi Raiola?Milan tra top club : Sta attraversando un momento negativo ma è una delle più grandi società del mondo. Quando un giocatore arriva al Milan si ritrova in un grande club: non solo perché qua è stato vinto tutto, ma perché ...

Raiola : 'Offerte anche per Bonaventura'. La Juve osserva - ma il Milan è sereno : L'agente italo-olandese, intervistato da Rai Sport , ha seminato nuovi dubbi sul futuro di Gigio Donnarrumma e su quello di un altro suo assistito, Giacomo Bonaventura: ' Gigio ha scelto di restare ...

