Milan poco paziente | giocatori tutti nuovi Cutrone è un po' mio

Milan - Montella : "Poco pazienti con me. Cutrone? È una mia creatura" : A Siviglia va ad alti e bassi e vedere il "suo" Milan volare potrebbe generare qualche rimpianto. Ma Montella non ne ha: "Siamo pagati anche per essere il capro espiatorio - commenta a `Radio Anch'io ...

Borse europee poco mosse - Milano +0 - 22% : Apertura in rialzo a piazza Affari con l'indice Ftse Mib che segna +0,22% a quota 22.514. All Share a +0,25%. Si attende la riunione della Bce e l'intervento di Mario Draghi. I mercati guardano inoltre con preoccupazione alle prossime mosse di Donald Trump sui dazi Usa sull'acciaio e sull'alluminio. Londra cede lo 0,06% a 7.153,24 punti, Francoforte arretra dello 0,01% a quota 12.237,94 e Parigi avanza dello 0,03% a 5.189,14 punti.

Milan - Kessie in tackle su Montella : "Con lui lavoravamo poco" : Franck Kessie è stato uno degli investimenti più importanti fatti dal Milan in estate e con l'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera è diventato uno dei punti di forza della squadra. L'...

Europa League - urna poco fortunata : Milan-Arsenal e Lazio-Dinamo Kiev : Strada in salita per le italiane ancora in corsa per l'Europa League. L'urna di Nyon non è stata per niente benevola con Milan e Lazio, le uniche due a passare i...

Smog Milano : livelli di PM10 poco sopra la soglia di guardia : A Milano e provincia si registrano concentrazioni di PM10 poco sopra la soglia di guardia (50 mg/mc): le centraline Arpa ieri hanno rilevato valori pari a 46 mg/mc a Città Studi, 56 in via Senato e 51 al Verziere. A Limito di Pioltello 54 mg/mc. L'articolo Smog Milano: livelli di PM10 poco sopra la soglia di guardia sembra essere il primo su Meteo Web.

Ludogorets-Milan - Europa League 2018 : le probabili formazioni. André Silva dal 1' - poco turnover per Gattuso : Dopo la lunga attesa torna in scena l’Europa League 2017-2018 per i sedicesimi di finale. Il Milan di Rino Gattuso sfiderà il Ludogorets, andando in Bulgaria nel match d’andata, previsto all’Arena di Razgrad giovedì 15 febbraio alle ore 19.00. I rossoneri sono reduci dal rotondo successo per 4-0 contro la SPAL in trasferta e si apprestano, dunque, ad affrontare un’altra trasferta contro una compagine insidiosa. Seconda ...

Milano - manifesto omofobo davanti al Liceo da Vinci : "Gay : c'è poco da essere pride" : La denuncia del volantino è arrivata dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli che commenta: "In Italia ricomincia a soffiare una preoccupante aria di...

Milano - treno deragliato : il binario rattoppato solo poco tempo fa : Il lavoro lungo la massicciata è lento e meticoloso. La verità è tutta lì, in quei due chilometri e mezzo di binari dai quali il treno dei pendolari è deragliato giovedì all'alba. Investigatori e ...

C’è stato un grave incidente ferroviario poco fuori Milano : Un treno è deragliato tra Pioltello e Segrate: ci sono circa 100 feriti – 10 in condizioni gravi – e i giornali scrivono di due persone morte The post C’è stato un grave incidente ferroviario poco fuori Milano appeared first on Il Post.

Le borse europee chiudono poco mosse - a Milano balzo di Ynap : poco mosse in chiusura le borse europee, mentre a Milano il Ftse Mib è salito dello 0,59%. A Piazza Affari brilla Ynap con un balzo del 24% sull'Opa lanciata dall'azionista Richemont. Ben comprati i ...