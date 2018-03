Milan-Inter | ecco tutte le info sui biglietti per il recupero

Polemica Inter-Milan : “quanto clamore per la data del derby” : “Siamo sorpresi per il rumore mediatico che si è sollevato sulla data del 4 aprile visto che ci siamo semplicemente attenuti alle regole imposte all’interno della Lega”. Così ai microfoni di Inter Tv il CEO dell’Inter Alessandro Antonello, commenta le polemiche che hanno accompagnato la scelta del recupero della stracittadina rinviata per la tragica morte del capitano della Fiorentina. “Scegliere una data diversa ...

Svelato a Milano INTERWALL - il murales per i 110 anni dell’Inter : Con Mediaset Premium la storia dell’Inter diventa urban art: in occasione del 110° compleanno del club nerazzurro, la pay tv di Cologno Monzese, Media Partner dell’Inter, ha realizzato un’operazione speciale per celebrarne la storia. Attraverso una campagna sui canali social dell’Inter e di Mediaset Premium e sul sito dedicato (www.INTERWALL.mediasetpremium.it), i tifosi hanno potuto votare […] L'articolo Svelato a Milano INTERWALL, il ...

Torneo di Viareggio : Torino - agli ottavi c'è il Rijeka. Inter con la Pro Vercelli - Milan col Parma. : Dando un occhio alla fase a gironi, chi non sorride è il Torino. A punteggio pieno nel proprio raggruppamento, i granata hanno forse gli ottavi di finale più ostici, nella settantesima edizione della ...

Nibali - il trionfo alla Milano-Sanremo vale il terzo posto nella classifica internazionale : Roma - Lo spettacolare trionfo nella Milano-Sanremo di sabato scorso ha permesso a Vincenzo Nibali di compiere un bel salto in avanti, nella classifica dell'Unione ciclistica internazionale. Lo '...

Corsa Champions : il calendario di Roma - Inter - Lazio e Milan : Roma - Il campionato di Serie A si prepara al rush finale e l'attesa di conoscere chi parteciperà alle prossime competizioni europee cresce. Mentre la lotta scudetto si è ridotta alle sole Juventus e ...

La lista di Conte al PSG : tremano Inter - Milan - Juventus - Torino e Napoli Video : Per la sessione estiva del calciomercato 2018 ci saranno diversi movimenti anche per le panchine, tra cui Antonio #Conte, che potrebbe lasciare il Chelsea per trasferirsi al #paris saint-germain. L'allenatore salentino non sta passando un buon periodo con i blues, dove diversi passi falsi, tra campionato e Champions League, stanno determinando il suo futuro, che molto probabilmente sara' lontano da Londra. L'ultima pesante sconfitta è arrivata ...

Milan - Fassone contro l’Inter : “siamo molto amareggiati…” : Continua la corsa Champions per il Milan che supera con qualche problema di troppo il Chievo, non mancano le polemiche sulla data di recupero dell’Inter, ecco le parole di Fassone: “Siamo molto amareggiati – spiega l’a.d. rossonero a Sky Sport – perché abbiamo fatto tutto il possibile coinvolgendo anche Malagò e offrendo all’Inter le date del 25 aprile e del 1° maggio. Potevamo anche giocare di pomeriggio e ...

Roma e Milan volano - l’Inter risorge : Roma, 18 mar. – (AdnKronos) – Icardi show, la Roma mette ko il Crotone e il Milan in rimonta batte il Chievo. Nella 29a giornata di Serie A un Mauro Icardi in versione super guida l’Inter alla goleada sul campo della Sampdoria. I nerazzurri vincono 5-0 e l’attaccante è protagonista assoluto con un poker di gol. Con la ‘manita’ di Genova l’Inter si prende almeno fino a stasera il quarto posto, a +2 sulla ...

L’Inter travolge la Samp 4 gol di Icardi - finisce 0-5 Milan-Chievo 1-2 : la diretta : La squadra di Spalletti gioca la miglior partita del campionato. Perisic apre le marcature poi si scatena l’argentino che segna in tutti i modi, incluso un colpo di tacco da fuoriclasse

