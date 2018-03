Milan | biglietti derby si possono convertire in voucher

Milan-Inter - ecco tutte le info sui biglietti per il recupero : Milan-Inter, rinviato per la scomparsa di Davide Astori, si giocherà il 4 aprile: ecco le info per chi è in possesso dei biglietti L'articolo Milan-Inter, ecco tutte le info sui biglietti per il recupero è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Scaletta Evanescence a Milano il 19 marzo - unico concerto in Italia al Teatro Arcimboldi : biglietti e orari : Evanescence a Milano stasera, lunedì 19 marzo 2018, per l'unico concerto in programma in Italia quest'anno. Il gruppo è atteso al Teatro degli Arcimboldi di Milano dalle ore 21.00 per una data evento che si preannuncia sold out. Su TicketOne.it i biglietti per gli Evanescence a Milano risultano non disponibili ma ancora pochissimi posti potrebbero essere in vendita presso la cassa del Teatro Arcimboldi, questa sera, poco prima dell'inizio ...

Prezzi dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma in prevendita generale su TicketOne - disponibilità limitate per le date italiane di luglio : Dopo le diverse prevendite anticipate della scorsa settimana, è partita dalle ore 10:00 di lunedì 19 marzo la vendita generale dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma, in scena il 6 e il 8 luglio rispettivamente allo stadio San Siro e allo stadio Olimpico per le uniche due date italiane dell'On The Run Tour 2. I biglietti sono disponibili in vendita generale sia online su TicketOne.it sia via call center che presso i punti vendita ...

Beyoncé e Jay-Z : i prezzi #Riccanza dei biglietti per i concerti di Milano e Roma : La corsa all’acquisto dei biglietti per i concerti italiani di Beyoncé e Jay-Z sta per iniziare (clicca qui per conoscere tutte le aperture delle prevendite). [arc id=”eb178190-bfa7-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Pronto a sborsare delle belle cifre? Qui di seguito trovi tutti i prezzi dei biglietti in stile #Riccanza per entrambi i concerti italiani. Stadio San Siro, Milano – 6 luglio 20181 Settore Numerato € 161,002 Settore ...

Riprogrammati i concerti dei The Script in Italia nel 2018 a Milano e Padova : nuove date e rimborso biglietti : Riprogrammati i concerti dei The Script in Italia nel 2018, dopo che la band si è vista costretta ad annullare le date Italiane in programma il 9 e 13 marzo. Venerdì 9 marzo, i The Script erano attesi a Milano per la prima data Italiana del Freedom Child World Tour. Sfortunatamente, il frontman Daniel O'Donoghue è stato colpito da un'acuta bronchite, e la band ha dovuto cancellare alcuni concerti, tra cui le due date Italiane. Per la gioia ...

Due concerti di Beyoncé e Jay-Z in Italia - date a Milano e Roma a luglio 2018 per l’On The Run Tour 2 : biglietti in prevendita : Finalmente è ufficiale, nel 2018 andranno in scena i concerti di Beyoncé e Jay-Z in Italia e nel resto del mondo per l'On The Run Tour 2, il seguito della prima Tournée congiunta negli stadi realizzata nel 2014. Dopo il mistero intorno ad eventi apparsi su Facebook e poi cancellati e la messa in vendita di biglietti per due date in Francia a luglio, a Parigi e Nizza, dai canali di Queen Bey arriva l'annuncio ufficiale del nuovo Tour che la ...

Dennis Lloyd in Italia nel 2018 - in concerto a Torino - Milano e Roma : biglietti in prevendita su TicketOne : Dennis Lloyd in Italia nel 2018 per tre concerti in programma rispettivamente a Torino, Milano e Roma nel mese di maggio. Parte proprio dal nostro Paese il MTFKR TOUR che porterà Dennis Lloyd in Italia nel 2018 per tre appuntamenti live imperdibili. L'11 maggio, Dennis Lloyd sarà in concerto all'Hiroshima Mon Amour di Torino, il 12 maggio sarà al Dude Club di Milano e il 14 maggio al Teatro Quirinetta di Roma. Per i tre eventi in Italia, i ...

Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano - biglietti in prevendita su TicketOne per Al Centro Tour 2018 : Due Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano sono stati annunciati oggi, venerdì 9 marzo. Al Centro Tour si arricchisce di due Nuovi spettacoli in programma rispettivamente al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 21 e il 28 ottobre 2018. A grande richiesta, si aggiungono due Nuovi show alla Tournée di concerti di Claudio Baglioni che lo porterà dal vivo sui principali palchi della penisola. Due ...

Scaletta dei The Script in Italia - al via il 9 marzo da Milano per la prima tappa del Freedom Child Tour : orari e ultimi biglietti disponibili : Al via questa sera il primo attesissimo concerto dei The Script in Italia, per il Freedom Child Tour 2018. La band irlandese fa ritorno nel nostro Paese a distanza di tre anni per due eventi in programma questa sera e martedì 13 marzo . I The Script in Italia si esibiranno questa sera al Mediolanum Forum di Assago, per la prima delle due date in Italia. Martedì 13 marzo, infatti, la band sarà al Gran Teatro Geox di Padova. La band di Danny ...