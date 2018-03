Migranti | sequestro nave Ong | sindaco Pozzallo ‘magistratura faccia presto’

meteoweb.eu

: La Procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, da sabato 17… - fattoquotidiano : La Procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, da sabato 17… - mante : Sulla vicenda del sequestro della nave di Open Arms prezioso approfondimento del Post. Fuorilegge a casa nostra. Mi… - RadioRadicale : Associazione a delinquere finalizzata al salvataggio delle vite umane? Corrispondenza di @scandura da #Catania sul… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Palermo, 20 (AdnKronos) – Un “invito a fare presto” per “ristabilire la verità” e per evitare che la permanenza delladell’Ong spagnola Proactiva Open Arms possa “intralciare il normale traffico commerciale del porto”. Ildi, Roberto Ammatuna, non nasconde la sua “preoccupazione” davanti aldell’imbarcazione da domenica scorsa ormeggiata in porto. “Abbiamo appreso questa notizia con un certo sconcerto -dice all’Adnkronos- perché quando le inchieste giudiziarie toccano le Ong in prima linea nel soccorso deisembrano venir meno tutte le certezze. Siamo davanti a un’ipotesi di reato, associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina, molto grave e anche per questo chiediamo alla magistratura, a cui esprimiamo pieno sostegno, di fare presto ...