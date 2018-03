Migranti | richieste di asilo nella Ue dimezzate in un anno | ma in Italia aumentano del

Migranti - la Francia esamina le richieste d'asilo direttamente in Africa : Matteo Salvini ne sarebbe entusiasta: la Francia di Emmanuel Macron da mesi ha iniziato ad esaminare le richieste di protezione internazionale presentate dai Migranti direttamente in Africa - per la precisione in Niger - senza aspettare che i richiedenti arrivino sul suolo della Republique.Secondo il New York Times, l'esecutivo di Parigi ha già da tempo iniziato a sbrigare le pratiche per le richieste di asilo direttamente nel Continente ...