Migranti | l' Italia è seconda in Ue per richieste di asilo

Migranti - richieste di asilo nella Ue dimezzate in un anno - ma in Italia aumentano del 4% - : Dunque si è registrato un calo del 46%, quasi la metà, che riflette il minor numero di sbarchi e di arrivi dai paesi del terzo Mondo. Lo ha comunicato Eurostat, l'istituto di statistica dell'Unione ...

Migranti - il numero verde per districarsi nella burocrazia italiana. E non essere più invisibili : Un numero verde (800 905 570) per orientarsi nel viaggio tra le carte della burocrazia, dopo quello compiuto per arrivare fino in Italia. Chi chiama, i Migranti, sono spesso coloro che sono rimasti fuori dalle maglie dell’accoglienza, diventando invisibili. E così, dai loro racconti, si scoprono quali sono i punti deboli del sistema, tra difficoltà e regole che è lo Stato stesso a non rispettare. Come nel caso dei richiedenti asilo che fanno ...

Migranti - soccorre donna incinta al confine tra Italia e Francia : guida alpina rischia cinque anni di carcere : cinque anni di carcere per avere soccorso una donna all’ottavo mese di gravidanza che cercava di attraversare il confine. È la condanna che rischia una guida alpina francese. Il 10 marzo scorso, infatti, ha aiutato una donna nigeriana incinta che insieme al marito e due figli piccoli stava cercando di recarsi in Francia dall’Italia. La magistratura francese ha indagato la guida alpina con l’accusa di aver violato le leggi ...

Macron e Merkel : «Il voto in Italia ha scosso la Ue - paghiamo Migranti e crisi» : Asse Francia-Germania: i due leader parlano di «contesto europeo scosso dalla vittoria degli estremisti» nel nostro paese, e lanciano la Road Map per rifondare l'Ue

Macron e Merkel : “Il voto in Italia ha scosso la Ue - paghiamo Migranti e crisi” : Vertice Francia-Germania: i due leader parlano di «contesto europeo scosso dalla vittoria degli estremisti» nel nostro paese, e lanciano la Road Map per rifondare l’Ue

"Quanti Migranti contro l'ItaliaVanno tutti espulsi". La letteraFirenze - il caso del politico senegalese</span : LA LETTERA AD AFFARI/ Sono un giovane imprenditore di Trezzano Sul Naviglio e non ho paura di dirlo: in un paese normale un extracomunitario che si permette di dichiarare guerra contro il paese che lo ospita deve essere immediatamente espulso. Purtroppo però in Italia le istituzioni più importanti si fanno mettere i piedi in testa e si sottomettono a chiunque l’importante è che non sia italiano. Segui su affaritaliani.it

Migranti : ambasciatore Lettonia - Governo italiano ha fatto sforzo immenso : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – “La diplomazia italiana e il Governo italiano hanno fatto nell’ultimo anno uno sforzo immenso sul fronte immigrati”. Così, l’ambasciatore della Lettonia in Italia, Artis Bertulis, in questi giorni a Palermo. “Dobbiamo sistemare i nostri rapporti con i paesi di origine – dice all’Adnkronos – Per evitare di attrarre tante persone”. Alla domanda se ...

Migranti - Ue : continueremo aiutare Italia : 17.48 "Siamo qui per fornire sostegno sui Migranti all'Italia,qualsiasi sia stata la scelta politica degli Italiani alle ultime elezioni".Così il commissario Ue Avramopoulos sulla prospettiva di un governo guidato dalla Lega,critica sulle politiche Ue in materia di Migranti. "Spero che il futuro governo definirà le politiche sui Migranti con uno spirito e un impegno europei",aggiunge il commissario alla migrazione Ue che ribadisce di non ...

Migranti : Ue - nuovo governo Italia continui collaborare : "Per la politica migratoria Ue contiamo molto sul ruolo dell'Italia , perché non è un piccolo stato membro e i suoi cittadini sono tra i più europeisti", ha aggiunto, sottolineando l'importanza del ...

Migranti : Ue - continueremo aiutare Italia : ANSA, - BRUXELLES, 14 MAR - "Siamo qui per fornire sostegno all'Italia" sui Migranti, "quindi posso assicurare che continueremo a farlo" qualsiasi sia stata "la scelta politica" dei cittadini Italiani alle ultime elezioni su cui "non intendo interferire". Così il commissario Ue alla migrazione Dimitris Avramopoulos sulla prospettiva di un governo guidato dalla Lega ...

Migranti ambientali - l’Italia riconosce la protezione umanitaria a chi ‘scappa dal caldo’ : “Facciamo fatica a trovare un piatto di riso per andare avanti e continuiamo ad indebitarci. Sono partito per la Libia in cerca di un lavoro. Per pagare il viaggio ho contratto altri debiti e ora ho paura di tornare nel mio Paese”. Le alluvioni hanno costretto la sua famiglia a vendere la terra, unica fonte di reddito, così, poco più che ventenne, Milon – cittadino bengalese nato e vissuto a Dacca – ha iniziato il viaggio che lo ha ...