Migranti | incriminato per aver salvato una donna incinta? Il solo reato è voltarsi

ilfattoquotidiano

: La guida alpina francese #BenoitDucos che ha salvato una famiglia di migranti tra cui una donna incinta (ha partori… - EmanuelOian : La guida alpina francese #BenoitDucos che ha salvato una famiglia di migranti tra cui una donna incinta (ha partori… - pls1942 : @nelloscavo @franxstrax @Avvenire_NEI @scandura @andreapalladino @pinofinocchiaro @SchererSteve @RiccardoNoury… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Ho edificato la mia vita, ogni giorno della mia vita, per cercare di essere utile al prossimo. Perché credo che salvare una vita umana valga la mia stessa vita. Qualsiasi sia questa vita umana. Di una persona famigliare o di uno sconosciuto. Non credo faccia, in fondo, molta differenza. Mi sento in grande difficoltà nel leggere che chi salva una vita umana a 1.900 metri di altezza (così come quando accade al livello del mare) possa essereper traffico di essere umani. Se mi ascolto bene, la mia risposta è facile. Davanti a una persona che rischia di morire ilverodall’altra parte. Credo, inoltre, che in alcune situazioni vi sia poco da decidere. Davanti ad un bambino che rischia la morte, ad unamigrantein mezzo alla neve, l’istinto umano dovrebbe portare a offrire il proprio aiuto. O, alla fuga, appunto. Mi piace pensare che la gran ...