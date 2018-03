Migranti | il numero verde per districarsi nella burocrazia italiana E non essere più

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 marzo 2018) Un(800 905 570) per orientarsi nel viaggio tra le carte della, dopo quello compiuto per arrivare fino in Italia. Chi chiama, i, sono spesso coloro che sono rimasti fuori dalle maglie dell’accoglienza, diventando invisibili. E così, dai loro racconti, si scoprono quali sono i punti deboli del sistema, tra difficoltà e regole che è lo Stato stesso a non rispettare. Come nel caso dei richiedenti asilo che fanno domanda per il ricongiungimento familiare e se la vedono negata per la mancanza di un certificato di residenza che in realtà non dovrebbenecessario. Oppure deitunisini che, per effetto di un’intesa tra l’Italia e il loro Paese, venivano forzatamente rimpatriati senza poter nemmeno fare richiesta di asilo. Ma ci sono anche le storie di coloro che si vedono negato lo status di rifugiato dalle Commissioni territoriali, salvo poi ...