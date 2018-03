Migliori immagini primo giorno di primavera 2018 | perché l’equinozio è oggi 20 e non

19 marzo 2018 - San Giuseppe/Giuseppina : ecco le Migliori immagini e GIF per fare gli auguri di buon onomastico [GALLERY] : 1/56 ...

Buon 8 marzo e Migliori auguri Festa delle Donne 2018 : immagini mimosa con frasi e video divertenti per WhatsApp : Assolutamente d'obbligo oggi un Buon 8 marzo con gli auguri per la Festa della Donne: le immagini con la mimosa ma anche frasi e video divertenti e non per festeggiare il gentil sesso la faranno da padrone su WhatsApp, Facebook o tramite qualsiasi canale social. Giusto dare risalto alla figura portante delle famiglie e della società in questo 2018 come e ancor di più che negli anni scorsi. Le soluzioni per non lasciar passato inosservato ...

Migliori App Android per Rimuovere Oggetti e Persone da Foto ed Immagini : Ecco le Migliori applicazioni Android per eliminare e Rimuovere Oggetti e Foto dalle vostre Foto. Download Snapseed, PhotoDirector, Remove Object, TouchRemove e YouCam Perfect Come Eliminare Oggetti e Persone dalle Foto anche su Android con le nostre app preferite Avete scattato la Foto perfetta ma c’è un gatto, una persona o un oggetto che rovina la […]

Migliori immagini sul freddo divertenti per WhatsApp : foto neve e Burian da condividere : Le Migliori immagini sul freddo e neve divertenti per WhatsApp sono servite oggi 26 febbraio con protagonista incontrastato pure l'ormai noto Burian. Ormai tutta l'Italia è stata raggiunta dalla morsa del freddo annunciata ampiamente nella scorsa settimana e a partire dal nord, l'ondata di gelo ha travolto anche il centro e il sud. Con buona pace dei più freddolosi, meglio prendere con filosofia il momento e magari condividere qualche foto ...

Migliori auguri di buon San Valentino 2018 : buongiorno con frasi - video e immagini per innamorati : Fare gli auguri di buon San Valentino 2018, dando il giusto buongiorno alla persona che si ama oggi 14 febbraio, è assolutamente fondamentale. Ecco perché noi di OptiMagazine vogliamo tornare sulla questione, mostrando ai nostri lettori la selezione delle Migliori frasi che possono avere un certo impatto su Facebook e Whatsapp, ma anche immagini contestuali ed un video emozionante con cui potrete esprimere l'amore che provate a fidanzate, amici ...

Immagini buona befana e Epifania 2017 : auguri con le Migliori frasi per WhatsApp : Le più belle Immagini di buona befana e Epifania 2017 sono servite oggi 6 gennaio. La notte appena trascorsa ha visto ripetersi il bellissimo rito "pagano" del viaggio simbolico di una vecchina sulla sua scopa ma allo stesso tempo ecco che oggi, al contrario, ricorre la festività cristina legata all'arrivo dei Re Magi alla grotta ad omaggiare il bambino Gesù con oro, incenso e mirra. Come festeggiare su WhatsApp o sui social entrambe le ...

AUGURI BEFANA 2018/ Epifania - immagini - frasi - video e Gif : le mete Migliori per festeggiare (oggi 5 gennaio) : AUGURI BEFANA 2018: Epifania, le mete migliori per festeggiare. Come sfruttare al meglio il weekend del 6 gennaio: ecco le iniziative più interessanti in giro per l'Italia(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 04:57:00 GMT)