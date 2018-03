Microsoft Edge e Safari vengono violati al Pwn2Own 2018

Microsoft Edge non è il vostro browser predefinito? Non importa! : Come tutti voi ormai saprete, Microsoft ha introdotto un nuovo ramo, lo skipAhead, che permette a tutti gli utenti che ne fanno richiesta, di provare in anteprima anche tutte le novità di Redstone 5! Ebbene, nell’ultima build di cui vi abbiamo parlato ieri, emerge una novità davvero molto particolare: For Windows Insiders in the Skip Ahead ring, we will begin testing a change where links clicked on within the Windows Mail app will open in ...

Microsoft Store : arriva la tab dedicata alle estensioni di Edge : Con l’ultimo aggiornamento del Microsoft Store (versione 11802.1001.8.0) rilasciato per il canale pubblico di Windows 10, è stata introdotta una nuova tab all’interno del menu principale. Il supporto alle estensioni di Edge è arrivato con Anniversary Update e, con il passare dei mesi, sempre più software house hanno deciso di pubblicare i propri add-on nello Store di Windows 10. L’azienda di Redmond è ora intenzionata a ...

Microsoft Edge per Android : migliorate le prestazioni : Il browser Microsoft Edge sviluppato per Android, reso disponibile di recente anche sul mercato italiano, è stato aggiornato alla versione 1.0.0.1660. Oltre ai soliti fix di bug, si segnala un miglioramento delle prestazioni significativo. L’app, infatti, seppur in generale veloce, presentava qualche lentezza di troppo in fase di apertura e nel momento in cui si scorreva in un sito web molto pensate. Se avete già provato Microsoft Edge e ...

Google Chrome come Microsoft Edge - in arrivo una modalità per gli schermi touch di Windows 10 : Uno dei pro esclusivi di Microsoft Edge è sicuramente l’interfaccia adatta per l’uso con il touchscreen, sebbene non sia proprio ai livelli della versione Metro di Internet Explorer installata di default su Windows 8. Sembra, però, che anche Google stia pensando di adottare nel suo browser Chrome un’interfaccia appositamente studiata per gli schermi touch dei 2-in-1 e convertibili Windows 10, entrambi con un market share in ...

Microsoft Edge : introdotto il supporto al 3D touch su iOS : L’app di Microsoft Edge per dispositivi iOS si è appena aggiornata alla versione 41.100 introducendo il supporto al 3D touch di iPhone e migliorando la velocità di avvio. Changelog ufficiale Aggiunto il supporto al Peek e Pop 3D touch. Aggiunta la Funzionalità Trova nella pagina (disponibile nel menu “…”). Aggiunto il supporto alla configurazione dell’app di Outlook per aprire collegamenti in Microsoft Edge. Aggiunta la ...

Microsoft Edge : Google Project Zero scopre un’altra falla nella sicurezza : Le recenti analisi, condotte da Google Project Zero, hanno evidenziato una nuova possibile falla all’interno di Microsoft Edge. Internet Security Nell’ultimo periodo abbiamo parlato molto di sicurezza informatica e delle relative falle che erano state scoperte; questa volta nel mirino degli analisti di GPZ troviamo il browser di casa Microsoft. La falla in questione è collegata a “Just in Time” (JIT) per Java Script, che non risulta protetto dal ...

Microsoft Edge : disponibile l’estensione McAfee WebAdvisor : McAfee ha appena pubblicato sul Microsoft Store di Windows 10 una nuova estensione per Edge, McAfee WebAdvisor, che aiuta gli utenti a difendersi dai malware e dai truffatori situati in giro per il WEB. Descrizione McAfee WebAdvisor per Microsoft Edge è un compagno fidato che aiuta a proteggerti dalle minacce durante la ricerca e la navigazione nel Web. Questa estensione ti protegge dai tentativi di phishing e malware durante la navigazione, ...

Microsoft Edge per Android disponibile in lingua italiana : Microsoft Egde, dopo essere stato testato da parte di alcuni Insider, è stato rilasciato pubblicamente sul Google Play Store ma solo in lingua inglese e in determinati mercati come quello degli Stati Uniti. Successivamente, il 24 gennaio 2018, è arrivato il supporto alla lingua portoghese e tedesca arrivando così in Brasile, Germania, Portogallo e Austria. Oggi, con il nuovo aggiornamento numerato 1.0.0.1656, Microsoft Edge per Android è ...

Microsoft Edge poco utilizzato? La colpa è anche di Google! : Nonostante Microsoft Edge sia un passo in avanti rispetto al buon caro vecchio Internet Explorer e sia migliorato aggiornamento dopo aggiornamento, non riesce nemmeno lontanamente a raggiungere il numero di utenti posseduto dagli altri browser più famosi. Ad oggi, Edge risulta un ottimo programma per navigare in Internet in quanto ha parecchie funzionalità esclusive quali la modalità lettura, la possibilità di prendere appunti con la penna o di ...

NetMarketShare : Windows 10 cresce mentre Microsoft Edge fa ancora fatica ad affermarsi : I nuovi dati registrati e pubblicati da NetMartketShare descrivono una situazione abbastanza contrastante per quanto riguarda Microsoft. Da una parte abbiamo Windows 10 che ha subito un incremento del proprio share pari al 2% arrivando in questo modo al 34,29% del totale Anche se l’ultimo sistema operativo di casa Redmond non sia ancora riuscito nel suo intento ovvero a sorpassare il buon caro vecchio Windows 7, è anche vero che continua ...

Microsoft Edge : in arrivo la versione per iPad : Microsoft Edge per dispositivi mobile è stato rilasciato mesi fa per Android e iPhone, ma non per iPad. Tuttavia basta soltanto aspettare e il browser di Redmond sarà scaricabile anche dai tablet della Mela. In un tweet, Sean Lyndersay, un program manager addetto allo sviluppo di Microsoft Edge, ha rivelato che una versione per iPad è tutt’ora in testing interno e verrà distribuita come closed beta agli utenti registrati a Testflight nelle ...

Dopo Microsoft Edge - anche Google Chrome aggiunge il supporto alla tecnologia HDR : Uno dei vantaggi che Edge aveva rispetto a Chrome era il supporto all’HDR su Windows 10, ma la risposta di Google non si è fatta attendere. Con il nuovo aggiornamento rilasciato per i PC con a bordo l’OS targato Microsoft, il browser di Mountain View ha ottenuto anch’esso la funzionalità HDR consentendo ai suoi utenti di usufruire di un qualcosa esclusivo, fino a poco tempo fa, di Edge. Looking forward, to support the next ...

Microsoft Edge per Android si aggiorna con supporto a icone adattive e altre novità : Arriva un nuovo update di Microsoft Edge per Android con cui vengono migliorare la stabilità, le prestazioni e la compatibilità con i siti Web L'articolo Microsoft Edge per Android si aggiorna con supporto a icone adattive e altre novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Microsoft Edge per Android si aggiorna con una nuova modalità lettura : Breve comunicato per segnalarvi che il browser Microsoft Edge si è aggiornato recentemente sul Google Play Store per tutti i dispositivi Android. L’aggiornamento, numerato 1.0.0.1552., viene accompagnato questa volta fortunatamente da un changelog specifico: nuova modalità di lettura. Condividi link e testo da altre app in Microsoft Edge. Supporto per le icone adattive di Android Oreo. Correzione di bug e miglioramenti vari. Link al ...