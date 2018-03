Michele Misseri aveva le mani sporche | come la coscienza

Blastingnews

: Regalo il tfr a chi spiegherà gerontofilo a Michele Misseri. #Montalbano - GiuseppeDiVene1 : Regalo il tfr a chi spiegherà gerontofilo a Michele Misseri. #Montalbano - juliet_hall : @tiziana2060 @rosablu41 ma Misseri non era in grado neanche di individuare l'arma del delitto e la sua ricostruzion… - Veronica_Maz : 20 minuti per morire.Sabrina Misseri... dopo l'intervista della Leosini...e guardando gli occhi di Sabrina e le par… -

(Di martedì 20 marzo 2018) “Lela”, così Cosima Serrano, moglie die madre di Sabrina, descrive la condizione del marito, reo confesso dell’omicidio della nipotina quindicenne, Sarah Scazzi, avvenuto il 26 agosto 2010. Quelle, al ritorno dal lavoro nei campi, chenon ha voluto pulire neanche per presentarsi in caserma, nonostante le ripetute esortazioni della moglie: elemento emblematico nell’elaborazione dei ricordi di Cosima, la quale ha individuato in quell’insolito comportamento la precisa volontà difestare la sua colpevolezza, attraverso il rifiuto di lavare via la sporcizia. Eppure sono loro due, madre e figlia, a dover scontare una pena asprissima per una colpa di cui si dichiarano non responsabili. L’intervista, andata in onda domenica 18 marzo su Rai Tre nel programma di Franca Leosini, “Storie maledette”, mette in luce un aspetto ...