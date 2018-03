“Mi ha telefonato in lacrime” Isola dei famosi nel caos Dopo voci | gossip e illazioni

caffeinamagazine

(Di martedì 20 marzo 2018)l’ennesimo cambio di palinsesto questa sera andrà in onda la nona puntata dell’dei. Durante la serata saranno affrontati diversi temi. Tra questi Rosa e Elena, che nell”’che Non C’è” si sono scatenate a parlare malissimo di Alessia Mancini, nettamente la concorrente più criticata di questa edizione. Si parlerà anche di Francesca Cipriani e dei suoi continui malori, del canna-gate, e dell’ultima discussione che ha visto due naufraghi protagonisti: Cecilia Capriotti e Amaurys Perez. Come riportato da Casa Signorini, Amaurys Perez avrebbe tradito la moglie Angela con una dellene e la principale ‘indiziate’ è proprio la Capriotti. “Non sono sposata, conosco la moglie di Amaurys e il mio compagno è amico suo. – aveva detto Cecilia durante una puntata di Domenica Live – Prima di ...