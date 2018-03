Meteo | Primavera parte ma ritorna inverno | temperature giù di 10 gradi

Allerta Meteo - ecco il ciclone dell’Equinozio di Primavera 2018 : porta forte maltempo e tanta neve sull’Italia : 1/34 ...

Allerta Meteo Equinozio di Primavera - forte maltempo in arrivo dalla Spagna : ecco il fronte temporalesco verso la Sardegna : Allerta Meteo – Avanza verso l’Italia il brusco peggioramento di origine Atlantica che nel giorno dell’Equinozio di Primavera, Martedì 20 Marzo, investirà il nostro Paese. Il fronte nuvoloso, carico di fenomeni temporaleschi, è molto vicino alla Sardegna che verrà raggiunta in nottata. Forti temporali all’alba colpiranno le zone sud/occidentali della Regione, estendendosi al resto dell’isola durante la mattinata. I ...

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo sull’Italia con l’Equinozio di Primavera : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Ancora forte instabilità Meteorologica sul nostro Paese. Un nuovo impulso perturbato, infatti, farà ingresso nella giornata di domani dal nord Atlantico sul bacino del Mediterraneo occidentale e raggiungerà la nostra penisola determinando una nuova fase perturbata con piogge sui settori tirrenici centro-meridionali e un rinforzo della ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione ...

Meteo - freddo fino a Pasqua : la primavera si fa attendere : La primavera quest'anno può davvero attendere secondo gli esperti: “Non c'è traccia di alta pressione in Europa che rimane ostaggio di vortici ciclonici alimentati da aria fredda di matrice artica...

Allerta Meteo - dalla Festa del Papà all’Equinozio di Primavera : attenzione al forte maltempo di Martedì 20 Marzo : 1/29 ...

Meteo - la primavera può attendere. Anche la settimana prossima sarà piovosa e fredda : Sull'Italia imperversa l'ottava perturbazione di marzo e, a detta degli esperti, Anche la settimana di inizio primavera sarà piovosa e fredda.Il Meteo si preannuncia ancora molto instabile con temperature al di sotto della norma che, secondo i Meteorologi del centro Epson, potrebbero scendere e attestarsi su medie normali non per il mese di marzo ma per il pieno inverno. Possibili, a metà settimana, deboli gelate all'alba Anche in ...

Previsioni Meteo - “Freddo e neve di Primavera” : confermato il colpo di coda dell’Inverno dopo l’Equinozio - i giorni più freddi Giovedì 22 e Venerdì 23 Marzo [DETTAGLI] : Previsioni Meteo – Certo non sarà Burian, come sensazionalisticamente ( ma crediamo anche senza cognizione di causa) certa informazione vuole far credere. Tuttavia, come più realisticamente abbiamo detto da queste pagine, l’Italia vivrà un’autentica fase invernale e, paradossalmente, proprio in coincidenza con l’Equinozio di primavera. D’altronde, i nostri lettori ricorderanno che da queste stesse pagine, appena sopita la fase ...

Meteo - le previsioni per il weekend : "La primavera può attendere" : La primavera può attendere ancora per qualche giorno: altro maltempo e dal weekend torna il freddo su molte regioni. Nulla di anomalo, ma il via vai di perturbazioni sull’Italia porterà ancora...

Previsioni Meteo - la grande bufala del “Burian Bis” e il vero grande evento della prossima settimana : le tempeste di San Giuseppe e dell’Equinozio di Primavera : 1/10 ...

Previsioni Meteo – Maltempo - caldo anomalo - Tempesta di San Giuseppe - Equinozio di Primavera colpo di coda dell’inverno : facciamo chiarezza : 1/56 ...

Previsioni Meteo - il 20 Marzo l’Equinozio di Primavera ma dopo San Giuseppe torna il freddo con il “colpo di coda” dell’Inverno : 1/9 ...

Previsioni Meteo - caldo anomalo in tutt’Italia : è già Primavera. Giovedì 15 Marzo torna il maltempo al Nord - ma le temperature aumenteranno ancora : 1/15 ...

Previsioni Meteo - altro che “rinfrescata e maltempo” : non credete alle bufale - la Primavera anticipata continua. E in settimana farà sempre più caldo : 1/22 ...

Previsioni Meteo - nella “Giornata internazionale della donna” esplode la Primavera : sole e clima mite in tutt’Italia : 1/7 ...